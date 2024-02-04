中評社北京2月4日電／網評：根除“積分到期兌換”亂象須嚴打嚴防



來源：東方網 作者：付彪



不久前，新華社“新華視點”欄目播發《經常收到“積分到期兌換”短信？小心其中有“詐”》。稿件播發後，中國電信向用戶發送短信提醒：“部分不良商家以積分過期需盡快兌換為噱頭進行詐騙，導致消費者權益受損。請廣大用戶注意核實信息來源，積分兌換請登錄各平台官方地址進行處置，避免上當受騙。”近日，記者追蹤發現，仍有消費者不時收到類似的“積分到期兌換”短信。（1月31日《新華每日電訊》）



“積分兌換”在給消費者帶來實惠的同時，也衍生出商家虛假宣傳、兌換商品貨不對板等問題。“積分兌換”短信往往是“廣撒網”，即商家向海量人群發送帶有購物鏈接的短信，利用消費者不忍積分過期心理，誘導其採用積分加現金的方式兌換高價或劣質商品。



黑貓投訴平台上，有許多消費者關於虛假“積分兌換”短信的投訴。中國移動、中國聯通、中國電信作出回應，這些消費者反映的兌換網站均與其無關，而是一些不良商家通過冒充品牌客服、模仿運營商服務號碼，向消費者發送短信，騙取新用戶註冊信息，邀請消費者主動點擊鏈接兌換所謂福利商品，甚至開展詐騙活動。調查顯示，非法積分短信的發送號碼一般以“106”開頭，該平台可針對個人及企業用戶提供自助操作賬號及短信套餐。



可見，“積分兌換”短信具有一定的迷惑性和欺騙性，僅靠消費者去辨識和維權難度較大。正如不少消費者反映，聯繫這些“積分兌換”平台，電話是空號或被掛斷，客服為機器人回復，無人受理退貨或受理後不予處理。專家認為，虛假“積分兌換”信息侵害了消費者知情權、自主選擇權，實質上是使用欺騙性或誤導性的手段誘導他人與之交易，違反消費者權益保護法以及《明碼標價和禁止價格欺詐規定》的相關規定，應加強監管和打擊。