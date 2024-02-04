網評：群面式相親　更像是“預制菜”拍賣

中評社北京2月4日電／網評：“群面式”相親 更像是“預制菜”拍賣



來源：東方網 作者：丁慎毅



“1號，寧夏涇源人，28歲，有車無房，企業青年；2號，甘肅天水人，34歲，有房有車，個體戶……”1月28日22時50分，70後紅娘馬姐在直播間裡反復介紹著8名青年嘉賓的基本信息。1名紅娘與8名男女青年嘉賓的“群面式”相親，正在直播間的九宮格畫面上進行。顔值、表達、物質條件是三大考量因素，同時，還有一些暗藏在相親直播間裡的“套路”。（1月30日中國青年報）



“相親”是備受關注的青年婚戀話題，“相親成功是怎樣的體驗”“當代相親新方式”“那些讓你想逃跑的相親現場”等話題微博閱讀量達數千萬甚至上億。青年人希望怎樣選擇呢？



2019年中國青年報社社會調查中心聯合問卷網對1953名未婚青年進行的一項調查顯示，懷揣“能找到男女朋友最好、成不了就當認識新朋友”心態（39.86%），父母安排、自己也不排斥（38.44%），參與學校或單位組織的聯誼活動（48.69%）、參加朋友同事組的社交局（45.74%）也是受訪青年歡迎的相親方式。



由此可見，青年人更喜歡在社交中順其自然地相親，而且多人組成的社交局，正像一些青年所說，“在互動活動中很容易看到每個人的特質，而且是單位組織，參與者的身份會讓人更放心。”這些活動不顯得那麼功利，可以在活動中結識有共同愛好或志同道合的人。



反觀“群面式”相親，它更像是“預制菜”拍賣。或者是有人別無選擇後不得不參與“群面式”相親；或者是一些青年為應付春節回家可能面對的催婚催戀，以此方式迅速找一個人來應對，春節之後就一拍兩散。這就像沒有標準的預制菜，因為新鮮度、防腐劑、重油重鹽高糖等話題，不是為了應急，或者還有其它選擇，很多人就不會首選預制菜。



比如，紅娘馬娟介紹，在她的相親直播間，加入連麥直播的男女嘉賓年齡主要在25－28歲。男嘉賓學歷以高中、高職為主，個體從業者和務工青年居多，工作不夠穩定、收入不高；女嘉賓學歷、職業和收入情況大多更好，而按照馬娟設置的規則，3分鐘內要做出決定。



一方面，男女嘉賓的條件懸殊太大，一方面時間有限，更像是一種應急模式。而這種模式，可能給青年人帶來相應風險。更不要說博主以“過年前如何脫單”為主題直播征婚嘉賓個人信息，引導觀看者“下載交友聊天App，即可領取會員福利”，這其中還暗藏“套路”。反正人家說了，“紅娘只負責促成婚姻，要是兩個人線下戀愛結婚期間發生矛盾糾紛特別是牽扯到經濟問題，紅娘概不負責。”



結了婚的人，為何仍會回憶自己的初戀。這是因為從普通朋友逐漸轉向婚戀伴侶過程才是最美的。它像即時做的菜一樣，新鮮、營養、有鍋氣，沒有防腐劑。3分鐘內看顔值、表達、物質條件來確定伴侶，這不就是“預制菜”嗎？



這種以“過年前如何脫單”為主題的直播“群面式”相親，更像是為一年一度的催婚催戀季準備的。對此，青年人要有一份平常心，相關平台應當承擔對主播的管理責任、對用戶的信息審核責任、風險提示責任、個人信息保護責任、協助維權責任等。尤其要細化平台審核責任，以保證信息的真實性。相關部門要嚴格實行直播相親活動信息登記上報制度，確保直播相親活動處於可管可控狀態。