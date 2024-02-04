維護好中美互動增多的好勢頭

1月28日，青年學生在中美青年新春聯歡活動上體驗畫臉譜。 中評社北京2月4日電／據新華社報導，近日，中美禁毒合作工作組正式啟動，這是近期亮相的又一中美“工作組”。近一段時間以來，中美各領域各層級互動交往加快步伐，開展了一系列對話溝通和務實合作，推動落實兩國元首去年舊金山會晤達成的重要共識。在當前動蕩加劇的國際形勢下，中美良性互動，向外界釋放了兩國關係止跌企穩的積極信號，為雙邊關係向好發展增添了新動能，這種好的勢頭值得珍惜和維護。



但也應該意識到，美國依然將中國視為“最主要競爭對手”和“最重大地緣政治挑戰”。近日，美國總統國家安全事務助理沙利文就中美關係的未來發表講話說，美國將繼續通過對內加強自身優勢、對外強化盟友關係同中國開展戰略競爭；美國商務部長雷蒙多則濫用國家安全概念，污蔑中國製造的電動汽車對美國構成重大國家安全風險。美國依舊不斷借台灣問題搞政治操弄，在南海問題上挑動對抗，污蔑抹黑中國人權狀況，處心積慮打壓中國芯片產業，限制中國赴美留學人員……美方這些行徑並不符合兩國元首共識，也沒有遵循相互尊重、和平共處、合作共贏的中美正確相處之道。



在去年的舊金山會晤中，兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作。可以看到，雙方團隊近期正及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識：在戰略溝通層面，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同沙利文近日舉行了新一輪會晤，溝通“坦誠、實質性、富有成果”；在兩軍關係上，中美雙方穩步恢復對話磋商；在金融領域，中美金融工作組已進行了三次會議；在經貿領域，舉行了兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談；在農業領域，中美農業聯委會第七次會議近日在華盛頓舉行，重啟中斷9年的中美農業合作機制……種種跡象表明，雙方正努力抓住時機，從建立和恢復溝通對話開始，從一點一滴的具體事情做起，朝著兩國元首舊金山會晤指明的正確方向前進。

