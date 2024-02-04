中評社北京2月4日電／網評：“查戶口”式的寒假作業不可取



來源：中青在線 作者：李晶晶 王馨怡



近日，廣東有小學生寒假作業要求填寫家庭收入、房屋還貸、汽車支出等信息，不少家長質疑“這是寒假作業還是家庭背景調查”，在網上引發熱議。



事實上，像這樣“查戶口”式的作業並不是第一次出現。2018年10月，上海某小學布置了一項特殊的家庭作業，要求用樹狀圖形式寫清至少四代家族成員並注明職業，還要寫出家族有過哪些名人、功績；2020年1月，杭州某中學布置的一項寒假作業是製作家譜，用圖表呈現從高祖父母開始全部親屬的姓名、生卒年月、職業、居住地遷移情況……對此現象，很多網友紛紛吐槽“學校根據學生家庭條件區別待人”，呼籲“望整治，勿讓攀比之風污染校園”。網友們之所以對此類作業不買賬，其實是在擔心學校布置這種“查戶口”式寒假作業的動機：學校是否會通過家庭狀況給學生“畫像”“歸檔”，進而區別對待學生等。



作業採用這種小調查形式的初衷是好的，但當調查內容涉及家庭收入等私密性很強的問題，就顯得有些越界了。如果這些信息被洩露或用於不當用途，將會對學生的隱私權造成侵犯。更重要的是，讓孩子填寫家庭收入、房屋還貸、汽車支出等信息並作為一份作業交上去，即使學校主觀上並無歧視的想法，客觀上也容易引起誤會，讓人先入為主，質疑其有區別對待學生的可能，擔心一些家庭經濟困難的學生受到傷害，並由此引發學生之間互相攀比的心理，甚至造成歧視或者校園暴力的出現。總之，為了學生全面健康發展，在布置作業上，學校要有邊界意識，“查戶口”式的寒假作業不可取。



教育部2021年6月頒布的《未成年人學校保護規定》明確了學校應當尊重和保護未成年人包括個人、家長和家庭隱私信息在內的三類信息；2022年4月頒布的《關於進一步做好普通中小學招生入學工作的通知》明確要求“嚴禁采集家長職務和收入信息”……這些條款背後的精神是共通的，即學校要避免超範圍過度收集家長信息，堅持最小、夠用、必要的收集原則，最大程度保障學生隱私，促進教育公平。



退一步說，如果想讓學生通過瞭解家庭收支情況，懂得父母的辛勞和付出，對學生進行感恩教育，其實有更合適的方式。比如，利用“父親節”“母親節”“重陽節”等節日開展主題活動，讓學生在心靈上與家人產生感應和共鳴。再者，如果想提升學生的財商、讓其對財務有基本的認識，也可以通過編制個人預算、利用節日消費數據繪制折線圖等其他更恰當的方式來進行。“查戶口”式的作業則大可不必。



學校教學管理部門和上級相關部門應加強對寒假作業的審查管理，從備案審核到過程督導全鏈條把控，在保障學生隱私和教育公平的前提下，科學設計既能滿足綜合素質教育需求、又能引導學生樹立正確價值觀的作業。



