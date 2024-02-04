中評社北京2月4日電／評論：老舊小區“爆改”要內外兼修



來源：中青在線 作者：白寅潼



近年來，“爆改”之風盛行。從起初的年輕人通過健身護膚美妝等手段改造自己達到前後強烈對比，到如今“爆改”熱潮在我國城鎮老舊小區中也流行起來。



城鎮老舊小區改造，為的是通過改造居住環境提高人民幸福感。但實施過程中也出現不少問題，部分小區改造只抓表面功夫，忽略了“內在修養”。



據上觀新聞1月29日報導，上海某小區在老舊小區改造中就因為線纜改造不到位，“外墻樓道都刷白了，線纜還像蜘蛛網”引發居民不滿。小區的公共區域內成捆的線纜爬滿粉刷一新的房檐，走勢混亂，樓道裡遍布黑垢的線纜和油箱交錯，不僅影響美觀也存在安全隱患。並且全市像該小區這樣還未實行線纜改造的項目有200多個，但部分小區的改造工程早已結束。最應改造的線纜問題，卻在收工後都未得到有效解決。這樣的改造不免有些本末倒置。



深入瞭解居民所需，根據小區自身情況進行“接地氣”的改造，“把錢花在刀刃上”才是民之所向。老舊小區改造要及時排除小區的安全隱患，如線纜改造，墻體加固，消防設施檢查等，切實保障居民安全。同時，互聯網時代，小區“爆改”也應跟上時代腳步，既要修“面子”也要抓“裡子”，不僅停留在“刷外墻”的表面功夫上。如運用數字化技術創新社區治理進一步煥發小區活力，運用智能化物業管理，搭建社區服務平台，創新居委會工作機制等提升社區治理能力。通過提升小區管理效率、服務質量，進一步提升居民的獲得感和幸福感。



上海普陀的真西五居民區就是在數字治理下由曾經“ 停車亂環境差”的問題小區搖身一變為居民滿意的智能化小區，實現了傳統小區向數字化小區的“華麗變身”；貴州貴陽的“青雲夜市”就是社區改造中結合地方美食文化創新改造的產物；還有浙江杭州的“青年路社區”，在外觀上融合宋韵文化，改造出具有“杭州”特色的小區。這些“爆改”後的小區，如今都已成為當地的活字招牌。



對於老舊小區改造中出現的問題，相關部門也要“主打一個聽勸”，出台相關工作機制，層層監管，督促問題整改。從內部完善居民監督機制，鼓勵居民發現問題提出問題，上傳下達將老舊小區改造工作持續有力地進行下去。作為受益者的居民更要積極主動監督，維護改造成果。“爆改”內外兼修，讓老舊小區煥發生機與活力，讓人民生活更美好。



