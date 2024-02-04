﻿呻物價貴　被嘲“搞到咁折墮為乜？”

中評社北京2月4日電／據大公報報導，英國物價昂貴困擾不少移英港人。有網民在移英港人社媒群組匿名發文，聲稱移居英國“只需要錢”，還稱在英購物是價廉物美，包括較昂貴的鋼琴還是日常的衣物皆是。帖文引來大批移英港人不滿，有網民揶揄物價不高的英國，或只存在於“平行時空”。



網民“Cheung Cheung”抱怨回應說：“係我去錯國家定佢喺平行時空？英國買嘢唔貴？一個水槽隔渣個隔都賣3鎊幾（約30港元）！除咗部分食材之外，我未見過有嘢平過香港”。網民“Tsz Dido Cheung”也稱：“連走去油站打胎氣都要收錢”。網民“Tony Kiang”還表示英國處處征稅，“痴人說夢，有乜帶乜，呢度買乜除食材都要畀20％稅，外食都要”。



亦有移英港人直言在英購物選項寥寥，性價比一般。網民“陳妙展”表示：“買條發熱綫，上海街220港元，英國就220鎊（約2180港元），還要去倫敦門市才有。”網民“MW Wu”也抱怨，“淨係衫都買唔落手。電器都唔係咩款都有！”



網民“Oscar Choy”試圖“護主”：“講到英國咁慘咁廢，做乜仲要嚟英國呢？搞到自己咁折墮為乜呢？”不過網民“李燦域”隨即反駁：“英國最完美？唔講得唔好處？”網民“MW Wu”批評稱：“講事實都要畀人話。蘋果系列每次回港總有人托買多幾部，唔通香啲？係平啲呀！醫生或興趣班一次幾錢？英國係貴過大灣區香港呀！

