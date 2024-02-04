“刀片嗓”回來了？醫生提醒近期留心咽喉炎

中評社北京2月4日電／據新華社報導，“醫生，我喉嚨痛了半個月了，像刀片割一樣”“我喉嚨特別幹癢，一咳嗽就停不下來”“除了嗓子難受，流鼻涕、發燒、犯困都沒有，應該不是流感吧？”記者從浙江多家醫院的呼吸科、耳鼻喉科臨床醫生處獲悉，近日因喉嚨不舒服就醫的病人增多。



而在公共場合，時常能聽到咳嗽聲，清嗓子的人也多起來，醫生提醒喉嚨不舒服要警惕咽喉炎，症狀嚴重要及時就醫。



據瞭解，咽喉炎是一種常見的咽喉部疾病，指發生在咽喉黏膜及周圍淋巴組織的炎症反應。



浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院耳鼻咽喉頭頸外科醫生周國金介紹，70%至80%的咽喉炎由病毒引起，比如流感、新冠病毒感染、鏈球菌感染等都是比較常見的咽痛原因。除了病毒，咽喉炎還可由細菌或粉塵、煙霧等物質刺激，或過敏性鼻炎、胃食管反流病等引發。



醫生解釋，秋冬季節氣候幹冷、空氣濕度低，當冷空氣來襲，鼻黏膜受到刺激，抵抗外界病菌侵襲的能力降低，病原菌更易侵入呼吸道，誘發呼吸系統疾病。



“急性咽喉炎起病急，表現為咽部幹癢、灼熱或輕度疼痛，且可迅速出現聲音粗糙或嘶啞，並常伴有發熱、幹咳或有少量黏痰咳出。”周國金說，慢性咽喉炎則主要表現為咽部有黏液吐不淨，時不時幹咳和清嗓子，咽喉乾燥難以緩解，喉嚨有異物堵塞感等。



專家表示，雖然重度咽喉炎比較罕見，但其有氣道梗阻風險，嚴重可危及生命，因此學會識別危險信號非常重要。當出現持續高熱、嗓子疼超過7天且沒有任何改善、呼吸窘迫、喉嚨腫脹等情況時，意味著引起嗓子疼的疾病可能存在一些風險，需要及時就醫。



對於如何緩解咽喉疼痛，醫生支招口服止痛藥、吃點冰的或潤嗓子的食物、多喝水、改善空氣濕度、遠離二手煙等，這些都能起到一定緩解效果。