京津冀打造覆蓋三地的“旅遊圈”

中評社北京2月4日電／據新華社報導，在白雪皚皚、銀裝素裹的氛圍中，遊客們手拉手圍成圈，伴隨著動感音樂歡樂起舞。“我們在京津冀地區打造了‘冰雪大世界’，吸引眾多遊客前來體驗，豐富了周邊民眾的冬日生活。”地處京津冀三地交界處的盤山風景名勝區負責人榮祖成說。



首屆京津冀盤山冰雪文化節正在舉辦，吸引不少周邊遊客近距離感受冰雪經濟的火熱。



1億多人口、多處世界自然與文化遺產、互補型文旅資源……京津冀地區具有廣闊的客源市場和巨大的文旅協同發展潛力。



2014年京津冀協同發展上升為國家戰略後，京津冀三地聯手構建文旅融合協同發展機制，“軌道上的京津冀”和“1小時交通圈”的形成，區域“旅遊圈”不斷豐富擴容。在三地來場“說走就走”的旅行成為不少“圈內人”的共同選擇。



“京津冀遊客往來頻度較高，彼此更容易進入當地的常態化生活場景之中。”中國旅遊研究院總統計師馬儀亮說。



北京市民劉先生經常帶著家人自駕前往河北旅遊，“夏天我會開車四五個小時前往豐寧壩上草原感受陣陣涼意，冬天我常去河北固安泡溫泉，性價比高、交通便利。”



長期居住在天津武清區的於軍也深有同感，“乘坐京津城際高鐵，不到半小時就可抵達北京和天津市區，不論是休閑旅遊，還是購物度假，都非常方便。”



臨近春節，因運河而生的天津西青區楊柳青古鎮總能吸引一大批京津冀遊客前來。“2023年，京津冀地區的遊客占比達七成左右。很多遊客持京津冀一卡通而來，可以免費參觀古鎮不少景點。”天津市西青區旅遊集散中心負責人夏婷說。



馬儀亮介紹，據中國旅遊研究院統計，2023年，京津冀互為領先的客源地。“三地文旅產業各具特色，具有良好的協同發展基礎，完全能夠成為互為資源協同發展的旅遊共同體，打造中國式現代化旅遊建設的先行區和示範區。”南開大學旅遊與服務學院院長徐虹說。



長期設計並運營京津冀區域短途游旅遊線路的天津國旅海外國際旅遊有限責任公司是受益方之一。“我們充分利用三地資源互補優勢，推出了一批線路豐富、主題多元的旅遊產品，遊客也擁有更多選擇。”該公司副總經理徐健剛說。



2024京津冀新春文旅系列活動啟動儀式日前在天津舉行，三地聯合發布了“戲曲過大年”“非遺過大年”“冰雪溫泉過大年”“鄉村過大年”“博物館裡過大年”“圖書館裡過大年”6大系列主題活動和10條精品旅遊線路。



“為讓三地人民在春節期間‘走親戚’，我們特別策劃推出了冬游京津冀主題線路，方便三地遊客賞民俗、逛燈會，體驗激情冰雪、享受舒適溫泉。歡樂京津冀，一起過大年。”天津市文化和旅遊局副局長陳冰說。



此外，京津冀加快文旅產業要素流通，實現文旅資源共享。由中國文化產業協會在天津投資打造的新型數字文化體驗空間——天津數字藝術博物館自去年5月正式開館以來，已成為將北京優質藝術資源引入的窗口。館長金鵬介紹，《發現敦煌》《矽基未來·科創生成》等被中國文物保護基金會、中央美術學院等單位支持的數字藝術展覽在館內展出後備受觀眾喜愛。



近幾年來，京津冀三地旅遊公司合作開發旅遊資源、建設智慧平台，努力優化旅遊資源配置，進一步提升區域旅遊產業競爭力。



徐虹認為，未來，京津冀三地還應發揮各自區域旅遊產業的比較優勢，破除旅遊要素跨區域流動的行政壁壘和市場流動堵點，實現旅遊供應鏈的跨界鏈接，進一步培育富有文化底蘊的世界級旅遊度假區，提升區域文旅產業競爭力。