捷龍三號火箭邁出國際化發射第一步

中評社北京2月4日電／據新華社報導，2月3日午間，中國太原衛星發射中心在廣東陽江附近海域使用捷龍三號運載火箭，成功將DRO－L星、智星二號A星、東方慧眼高分01星、威海壹號01－02星、星時代－18－20星以及NEXSAT－1星等9顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



本次發射是捷龍三號運載火箭首次承攬外國衛星搭載發射，標誌著其邁出了國際化發射第一步。



捷龍三號運載火箭由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院抓總研製，中國火箭公司投資。本次任務是捷龍三號運載火箭第3次發射，火箭從山東東方航天港出海，在廣東陽江附近海域實施海上發射，進一步驗證火箭海上長距離機動發射的適應性。



捷龍三號運載火箭總體副主任設計師張雯介紹，型號團隊根據衛星需求以及海況條件，快速完成了火箭發射點調整論證、總體回路設計、產品研製等工作，進一步實踐去任務化研製生產模式，固化研製流程和文件體系，能夠更好地滿足商業發射對火箭快速響應的要求。



捷龍三號運載火箭副總設計師劉偉表示，在捷龍三號運載火箭的前兩次發射中，為了驗證火箭技術方案，團隊在做飛行遙測系統設計的時候設置了63個傳感器，以便取得需要的參數。考慮到前期獲得的參數足夠支持未來火箭批次的技術狀態確定，本次發射的傳感器數量從63個變為31個，進一步降低了火箭成本。



本次發射的NEXSAT－1星是捷龍三號運載火箭合作的第一顆外國衛星。劉偉介紹，為了讓衛星和箭體更加匹配，型號團隊研製了一個特殊的轉接結構，保證衛星接口能與降衝擊裝置適配。



本次發射與同日進行的長征二號丙運載火箭發射任務均由中國火箭公司承攬商業運營，系國內商業航天公司首度單日內完成兩次商業發射任務。