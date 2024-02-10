吳志成：百年變局加速 中國應做好自己的事

中共中央黨校國際戰略研究院副院長、教授吳志成（中評社 海涵攝） 中評社北京2月10日電（記者 海涵）中共中央黨校國際戰略研究院副院長、教授吳志成日前在中國人民大學國家安全研究院與中國海外安全研究所主辦的中國海外安全高端論壇上表示，國際社會進入新的動蕩變革期，全球形勢總體面臨如下趨勢：不穩定性突出、不確定性上升、逆全球化凸顯、變革性增強、競爭性加劇、矛盾多元交織。在此背景下，應重視對海外安全風險的研究，做好海外安全利益保護。



吳志成說，回顧2023年，百年變局在加速、風雨激蕩又一年。這一年安全挑戰多樣化，機遇並存高風險，世界動蕩變革特徵尤其鮮明，紛爭、鬥爭、戰爭複雜紛擾，世界越來越變亂交織、動蕩不安，越來越喧擾、狂熱、憂慮。



吳志成表示，中國外交在世界亂局中化危為機，在國際變局中開創新局，相當不易。環顧當下全球安全形勢，俄烏衝突激化，巴以戰火重燃，大國博弈加劇，地區衝突頻繁，冷戰風險上升，核威脅增加，疫情緩而未解，氣候變化極端，逆全球化回潮，恐怖主義抬頭，傳統安全問題與非傳統安全的風險交織，地緣政治矛盾與安全危機挑戰叠加。



吳志成說，基於這些事實及其演變發展的趨勢，未來幾年中國海外利益保護面臨著很多的風險和挑戰：一是，不穩定性突出。百年大變局加速演進必然伴隨著大動蕩、大調整，伴隨著國際力量分化組合、地區秩序、變亂難定，國際體系、調整轉型，不穩定性成為國際社會重要表征。這一狀態發展到激烈和極端時，還可能引發大規模的戰爭，甚至是全球性的大規模戰爭。

