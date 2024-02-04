春聯的文辭擬定與書法創作

中評社北京2月4日電／據光明日報報導，一年之計在於春。春節是中華民族最隆重、最熱鬧的節日。每至春節，人們通過春聯表達內心的希望，以便在新的一年中討個好彩頭，期盼個人健康進步、家庭幸福美滿、社會和諧穩定、國家繁榮富強等。當然，這只是泛而論之。人們每時每刻都在產生新的思想，由此生發出的“春聯”語言表達，也保持了與日常生活密切相關的適宜、新鮮、生機和活力。



春聯文辭的擬定，需要“切題”來表達內心的訴求。切題有兩層涵義：一是切入的角度和方法，作為具體的操作措施來解決“從什麼說起”的問題，是切題的顯性意義；二是恰切、契合，作為衡量操作措施的標準來解決“為什麼從此說起”的問題，是切題的隱性意義。簡單來說，切題包括切人、切事、切地、切時、切物、切情六個方面，在具體使用中，創作者可以綜合考慮各種因素，盡力使文辭擬定與思想內容完美統一。當然，文辭擬定只是形成春聯的腳本，春聯還需要有現實的展示空間。



相傳，春聯源於上古神話中神荼、鬱壘立桃樹下執鬼的故事。南北朝時期的宗懍在《荊楚歲時記》中說：“桃者，五行之精，厭伏邪氣，制百鬼也。”民間很早就有掛桃符的習俗。由於中國傳統建築的格局，大門往往呈左右對稱狀設置，所以，桃符也往往有兩塊，以左右對稱懸掛。“繪二神貼戶左右，左神荼，右鬱壘，俗謂之門神。”《說文》釋“門”：“聞也，從二戶，象形。”據《宋史·蜀世家》記載，五代十國時期，孟昶曾令學士辛寅遜題桃木板，“以其非工，自命筆題雲：‘新年納餘慶，嘉節號長春。’”從“以其非工”而“自命筆”的說法可知，此前便已有通過書寫對聯替代“神荼”“鬱壘”的探索，只是因為對聯依然書寫在桃木板上而沿用了“桃符”的名稱。宋代時，人們逐漸以紅紙替代桃木板，至明代開始盛行，也真正產生了“春聯”的概念。



為了配合傳統建築中門口的裝飾，完整的春聯通常由三部分組成：其一為張貼在門兩側的單行竪式對聯，稱為“框對”；其二為張貼兩扇門中上部的對聯，叫作“門心”；其三張貼在門楣處的四字吉語橫批。按照傳統的漢字排列方式，字與字由上而下，行與行自右而左，所以，門兩側和門心位置的對聯均以上聯置於右側、下聯置於左側，橫批的四個字也從右向左排列。伴隨現代社會的發展，城區樓房通常以單扇門替代雙扇門，門心位置的對聯也變為“福”“春”“祥”等單個字的鬥方或其他吉慶圖畫。有些單位的大門口，由於安裝伸縮式庭院電動門，則只保留門兩側的對聯。總之，春聯的張貼需要根據具體情況作出實際安排。



我們從事春聯創作，需要根據每個門戶的所處場所，比如學校、銀行、商店、宿舍等，來確定春聯的表達內容；同時，需要根據門戶的形制、位置、環境等確定紙張的長短、寬窄等尺幅要求，進而確定字數的多少和單字的大小，之後擬定春聯的具體文辭。在實際書寫中，春聯一般採用隸書、楷書或者行楷書，而較少使用篆書和草書。究其原因，主要在於春聯需要內容易於識讀、排布相對整飭、形式左右對稱。出於美觀的訴求，書家還需要根據排列方式、具體字數叠好方格，採用字與字之間相對獨立的方式書寫，適當照顧每一個字的體勢、大小、輕重以及上下聯之間的對比、呼應和顧盼，最終創作成思想向上、表達妥帖、文辭典雅、形式精美的春聯作品。



在書法專業研究生的春聯實踐課中，我們鼓勵每一個同學自作春聯，具體要求為五言聯，必須以自己的名字為切入角度。馬衝同學作“晴和煥春意，衝素得天心”，趙茜同學作“葱茜盈春致，潺湲問水長”，金詩怡同學作“詩怡添雅趣，文暢寫春襟”，都取得了不錯的效果。王安石有《元日》詩：“爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇。千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符。”這首詩反映了每到春節家家戶戶懸掛春聯的盛況。在新春來臨之際，必然出現更多的優秀春聯作品，從各個方面反映和歌頌社會的和諧發展、祖國的繁榮富強和民族的偉大復興！



（來源：光明日報；作者：孫學峰 首都師範大學中國書法文化研究院教授）