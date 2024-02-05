張榮恭語中評：台海局勢危機何在？

張榮恭強調，兩岸各依現行的法律與體制來認知同屬一中，絕對是避免升高衝突、緩和緊張局勢的不二途徑，反之，和平之舟就面臨風暴，這已被歷史經驗所證明。(資料相) 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）大陸自本月起，取消了台海上空M503航線向西偏置。中國國民黨前副秘書長張榮恭指出，該航線向西偏置是2015年國民黨政府與大陸溝通的成果及大陸對台善意，如今取消，以及同時實施W122、W123航線由西向東飛行，完全可以視為大陸對民進黨繼續執政所發出的警告，預料大陸還會出爐其他反制“台獨”的措施。



張榮恭接受中評社採訪表示，頼清德當選後的第三天，諾魯即與台灣斷交、和大陸建交，可見大陸對台灣政局的各種可能演變，早有應對預案，視時機出手；M503情況也是。換句話說，如果國民黨勝選，兩岸協商對話的政治基礎恢復，就不至於發生諾魯事件及M503情況。而既然頼清德揚言“‘中華民國憲法′是神話、是災難”，意圖推翻“憲法”對兩岸同屬一個中國的定位，續向“台獨”挺進，大陸就不會手軟。



在台灣選後當天，拜登即稱不支持“台獨”，仍阻止不了大陸和諾魯建交；接著，白宮國安顧問蘇利文與中共政治局委員王毅在曼谷會談時重申一中政策，也阻止不了M503情況。這些正如各方預料的台海局勢現在不是最壞，今後還會更壞。

