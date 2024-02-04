金價走高推動黃金消費升溫

中評社北京2月4日電／據經濟日報報導，中國黃金協會日前發布的數據顯示，2023年，全國黃金消費量1089.69噸，與2022年同期相比增長8.78%。其中黃金首飾706.48噸，同比增長7.97%；金條及金幣299.60噸，同比增長15.70%。



“在一系列提振消費政策推動下，全國消費市場持續恢復回升，金銀珠寶成為全年各商品零售類別中增幅最快的品類。”中國黃金協會有關負責人介紹，黃金首飾加工零售企業不斷在金飾產品設計上推陳出新，小克重、新款式的黃金首飾備受消費者青睞，促進黃金首飾消費提升。實物黃金投資的較高關注度使溢價相對較低的金條及金幣消費實現較快增長。



業內人士認為，黃金消費市場火熱受多方面因素共同推動，其中黃金價格持續走高是重要原因。2023年12月底，倫敦現貨黃金年終價格為2062.40美元／盎司，較2023年初開盤價1835.05美元／盎司上漲12.39%。上海黃金交易所Au9999黃金12月底收盤價479.59元／克，較2023年初開盤價上漲16.69%，全年加權平均價格為449.05元／克，較上年上漲14.97%。



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，2023年國際黃金價格多次刷新新高，部分投資者在“買漲不買跌”心態驅動下，加大了消費力度。同時，在全球金融市場波動的背景下，黃金表現優於其他主要人民幣資產，吸引了投資者關注。



“我國是全球最大的黃金消費國，居民鐘情於購買黃金飾品、黃金錢幣、投資金條等，以滿足觀賞、收藏、保值儲備需求。”中國銀行研究院研究員吳丹表示，2023年我國黃金消費量大幅增長，一是由於居民消費升溫，對黃金需求增加。加之銷售端強化了對黃金飾品的設計，增強了宣傳力度，居民關注度進一步增加；二是受國內外不確定性形勢影響，全球黃金價格處於上升周期；三是去年是全球黃金消費大年，部分居民跟隨市場節奏增加囤金需求。



世界黃金協會高級分析師賈舒暢表示，2023年金飾行業設計不斷迭代，產品持續推陳出新，適應了消費者不斷變化的口味，有利於刺激需求。



值得一提的是，不少投資者也通過購買黃金ETF（交易型開放式指數基金）參與投資。2023年，國內黃金ETF持倉規模呈穩步增長趨勢，截至年底，國內黃金ETF持有量約61.47噸，與2022年同期相比規模增長10.04噸，同比增長19.53%。



此外，2023年全球多國央行的“購金潮”也一定程度上助推了黃金需求。中國人民銀行去年累計增持黃金224.88噸。2022年11月至2023年12月，中國人民銀行已連續14個月增持黃金。



周茂華表示，預計今年國內黃金需求保持平穩增長，一方面，我國經濟持續恢復向好，將帶動黃金消費需求擴張。另一方面，目前全球地緣政治衝突仍在發酵，發達經濟體逐步向降息過渡，也會對黃金價格形成一定支撐。



吳丹也認為，今年國內黃金銷售有望維持火熱行情，居民對消費實物黃金仍將保持較高的熱情。“2024年全球政經局勢仍存在不確定性，國內外市場避險情緒處於高位，且市場預期美元指數難以延續去年的強勢行情，這些都將進一步推升黃金價格，也會激發居民儲備黃金的需求。”