中國鐵路已出售春運期間車票2.58億張

中評社香港2月4日電／4日，中國鐵路12306發佈的最新數據顯示，自1月12日春運車票開售以來至2月3日，鐵路12306系統已累計出售火車票3.98億張，其中春運期間火車票2.58億張，經受住了超大規模並發訪問壓力，系統運行順暢穩定。



新華社報導，據鐵路12306科創中心技術負責人介紹，鐵路12306系統已順利度過節前車票售票高峰，2月2日開始發售2月16日（正月初七）車票，迎來節後返程車票售票高峰。



今年春運啟動前，鐵路12306推出了一系列新功能。一是加強了技術防範，對“搶票軟件”異常搶票行為採取了直接拒絕和將其放至隊列尾部等措施處置。二是推出起售提醒功能。旅客可根據車票起售時間，提前設置多個鬧鐘提醒，以便及時提交購票訂單。三是實行購票需求預填。旅客在車票起售前通過預填購票信息，實現了一鍵提交訂單，提高了訂票速度。四是升級候補購票功能。旅客每人可提交6單、每單60個車次的購票需求，有票時系統會按照旅客提交訂單的先後順序進行兌現，不收取任何附加費用。五是設置春運期間務工人員和學生購票專區。學生、務工人員可提交開車前17天（含）以上的出行購票需求。六是擴大車票改簽範圍。旅客在開車前和開車後當日均可改簽預售期內車票。

