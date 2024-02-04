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盧甘斯克面包店遇襲死亡人數升至28人
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2024-02-04 15:22:07
中評社香港2月4日電／俄羅斯緊急情況部4日在社交媒體上發佈消息說，盧甘斯克地區3日發生的面包店遇襲事件死亡人數已升至28人，其中包括1名兒童。
新華社引述個報導，面包店所在建築物坍塌現場的救援工作仍在繼續，目前已有10人獲救。
塔斯社3日援引盧甘斯克方面的消息說，盧甘斯克地區利西昌斯克市一家面包店當天遭烏克蘭軍隊襲擊，面包店所在建築物發生坍塌。事件發生後可能約有40人被掩埋在廢墟下。
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