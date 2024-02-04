最高檢向28個省份交辦督辦涉緬北電詐案件

中評社北京2月4日電／據央視新聞：記者今天（2月4日）從最高人民檢察院獲悉，2023年1月至11月，全國檢察機關起訴利用電信網絡實施的詐騙犯罪4.2萬餘人，同比上升63.5%；幫助信息網絡犯罪活動罪12.9萬餘人，同比上升13.2%。



最高檢第四檢察廳負責人介紹，當前，電信網絡詐騙呈集團化、產業化、鏈條化、跨境化態勢，境外出現以“工業園”“科技園”為幌子的超大犯罪集團，從單獨實施詐騙犯罪到衍生出故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪，嚴重損害人民群眾安全感。同時，為境外電信網絡詐騙犯罪集團提供幫助的境內外相關黑產鏈條更為完整，人員、信息、技術、資金等黑產模塊更為穩定，技術門檻進一步降低，資金渠道交織隱蔽，社會危害性極大。從檢察機關辦案情況看，刷單返利、投資理財、虛假購物、冒充客服、虛假征信等是較為常見的詐騙手段，其中刷單返利、虛假投資理財類詐騙占到一半以上。



檢察機關依法從嚴懲治電信網絡詐騙及其關聯犯罪，最高檢會同公安部掛牌督辦5起特大跨境電詐案件，先後向28個省份交辦督辦涉緬北電信網絡詐騙案件，涉案人員達4.5萬名；全力開展追贓挽損工作，用足用好法律和刑事政策，訴訟全流程督促引導退贓退賠；結合司法辦案，制發社會治理類檢察建議，協同相關部門加強訴源治理；強化國際合作，積極參與《聯合國打擊網絡犯罪公約》談判，力促國際社會凝聚打擊合力；強化法治宣傳，制發典型案例等，營造全民反詐濃厚氛圍。