紅海局勢緊張　蘇伊士運河1月收入銳減近一半

中評社北京2月4日電／據央視新聞：受紅海局勢持續緊張影響，埃及蘇伊士運河船舶通行量降幅明顯。據蘇伊士運河管理局當地時間1月3日發布的消息，運河今年1月收入較去年同期減少近一半。



蘇伊士運河管理局主席烏薩馬·拉比耶告訴媒體：“去年1月，我們的收入為8.04億美元，而今年1月為4.28億美元，這意味著減少46%。”今年1月，蘇伊士運河船舶通行量同比減少36%。



蘇伊士運河連接紅海和地中海，戰略位置重要。運河收入是埃及國家財政收入和外匯儲備主要來源。



去年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝頻頻襲擊紅海水域關聯以色列的船只，以示對巴勒斯坦支持。胡塞武裝說，衹有以色列停火並允許人道主義援助物資暢通無阻運入加沙地帶，襲擊才會停止。



美國去年12月牽頭組建護航聯盟，今年1月初對胡塞武裝“下通牒”，當月12日起與英國一起連續發動打擊。據也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台本月3日報導，美英當晚對首都薩那和其他省份的胡塞武裝目標發動了空襲。美國多家媒體援引不願公開姓名美國官員的話報導，美英3日打擊了胡塞武裝在至少10個地點的30多個目標。



鑒於紅海局勢持續緊張，多家國際航運企業暫時避開需要經過紅海水域的蘇伊士運河航線。拉比耶本月早些時候說，雖然埃及方面推出了通行費打折等措施吸引商船，但不足以抵消航運企業的安全擔憂。

