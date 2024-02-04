同等學力人員碩士學位全國統考時間確定

中評社北京2月4日電／據人民網報導，近日，國務院學位委員會辦公室發布《關於做好2024年同等學力人員申請碩士學位外國語水平和學科綜合水平全國統一考試工作的通知》（以下簡稱通知）。通知明確，外國語考試時間為2024年5月19日上午9時至11時30分，學科綜合水平考試時間為下午2時30分至5時30分。



通知表明，申請人應已獲得學士學位，並在獲得學士學位後工作3年以上（即2021年3月底以前獲得學士學位者）；或雖無學士學位但已獲得碩士或博士學位者；或通過教育部留學服務中心認證的國（境）外學士（2021年3月底以前獲得學位者）、碩士或博士學位獲得者。



通知要求，申請人在教學、科研、專門技術、管理等方面有關材料已提交學位授予單位，並經學位授予單位審查確定具有申請碩士學位資格。



根據《關於授予具有研究生畢業同等學力人員臨床醫學、口腔醫學和中醫碩士專業學位的試行辦法》（學位〔2015〕10號），以同等學力申請臨床醫學、口腔醫學和中醫碩士專業學位的考生資格不受以上條件限制，但須具備以下條件：一、臨床醫學類、口腔醫學類、中醫學類、中西醫結合類本科畢業生並獲得學士學位；二、正在接受住院醫師規範化培訓的住院醫師或已獲得《住院醫師規範化培訓合格證書》的臨床醫師；三、申請人所申請的專業學位類別及領域應與住院醫師規範化培訓專業相對應。



通知稱，以同等學力申請碩士學位人員（以下簡稱同等學力人員）須參加外國語水平考試，應試語種應與申請學位相應學科在校碩士研究生培養方案規定的語種相同。全國統一組織的外國語水平考試主要語種為英語、俄語、法語、德語和日語。



申請外國語言文學碩士學位的，其外國語水平考試語種須與學位授予單位該學科在校碩士研究生培養方案規定的第二外國語語種相同，且學位授予單位已開設該課程。



同等學力人員申請馬克思主義理論學科碩士學位，可選考哲學或政治學學科綜合水平考試；申請教育經濟與管理學科碩士學位，可選考公共管理或教育學學科綜合水平考試。



此外，考生須按照通知要求於3月1日前在信息平台進行註冊或更新在册信息，學位授予單位須於3月5日前在信息平台完成考生信息審核，通過審核並完成繳費後，考生方可參加考試。