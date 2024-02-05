交運部：建議自駕人員及時關注自身健康狀況

交通運輸部運輸服務司副司長高博（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。交通運輸部運輸服務司副司長高博表示，春運期間，近年來越來越多的人選擇自駕出行，根據綜合運輸春運工作專班預測，今年春運約有80%的人選擇自駕出行。從平安出行的角度，自駕出行的朋友們應注意關注車輛性能狀況、合理安排出行計劃、做好個人出行健康防護等。



高博表示，近年來越來越多的人選擇自駕出行，根據綜合運輸春運工作專班預測，今年春運約有80%的人選擇自駕出行。近幾天，我國中東部地區出現大範圍持續雨雪冰凍天氣，複雜天氣給忙碌的春運和公眾出行，特別是自駕出行帶來一定的影響。交通運輸部門全力做好本輪雨雪天氣應對防範工作，努力將天氣對春運的影響降低到最小。從平安出行的角度，對自駕出行的朋友們提出幾點建議：



第一，關注車輛性能狀況。建議自駕出行前對您的車輛進行一次全面檢查，重點關注輪胎、燈光、刹車、轉向等關鍵部位，確保車輛的技術狀況良好，安裝ETC卡的車輛，出發前建議檢查ETC卡的狀態是否正常。



第二，合理安排出行計劃。建議提前瞭解途經地的天氣情況，關注沿途服務區的分布、充電樁的設置、氣象預報和路況信息，合理安排出行時間和線路，盡量錯峰避峰出行。春運期間，交通運輸部門推出了“e路暢通”小程序，大家選擇高速公路自駕出行時，可通過小程序及時獲取沿途的出行信息和服務信息。



第三，安全駕駛文明出行。自駕出行的朋友們要嚴格遵守交通規則，保持平和心態，遇到堵車時依次排隊通行，非緊急狀態下不占用應急車道。



第四，做好個人出行健康防護。建議多關注自身和家人的身體健康狀況，將身體的狀態調整好。出行途中在服務區停車休息時，佩戴好口罩，不聚集、不扎堆，做好個人健康防護。休息後再出發時，建議環車一周進行車輛檢查。



春運期間，交通運輸部門將全力以赴保障路網暢通，優化春運舉措，提升服務品質，努力讓自駕出行更安全、更順暢、更舒心。

