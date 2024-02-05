交運部：多途徑持續抓好春運疫情防控工作

交通運輸部運輸服務司副司長高博（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。交通運輸部運輸服務司副司長高博表示，春運期間，春運期間，人員大規模集中流動，做好春運的疫情防控工作，大家非常關注。今天是2024年春運的第10天，春運前9天，全社會跨區域人員流動量日均超過1.9億人次，公眾的出行需求旺盛，交通運輸運行總體平穩有序。龍年春節馬上就要到了，交通運輸部門在認真做好春運服務保障的同時，從多方面入手，持續抓好春運的疫情防控工作，確保人民群眾平安、便捷、溫馨出行。



高博表示，春運期間，人員大規模集中流動，做好春運的疫情防控工作，大家非常關注。今天是2024年春運的第10天，春運前9天，全社會跨區域人員流動量日均超過1.9億人次，公眾的出行需求旺盛，交通運輸運行總體平穩有序。龍年春節馬上就要到了，交通運輸部門在認真做好春運服務保障的同時，持續抓好春運的疫情防控工作，確保人民群眾平安、便捷、溫馨出行。



在場站和交通運輸工具的疫情防控方面，我們嚴格做好客運場站、交通工具服務區的清潔消毒和通風換氣，確保疫情防控措施落實到位。



在客流的運輸組織方面，我們通過加密運營班次、延長運營時間、增開進出站和安檢通道、晚點情況下提前通知等方式，最大限度地減少旅客在場站內聚集，降低交叉感染的風險。



在宣傳引導方面，我們針對自駕出行的朋友、旅客和營運駕駛員等不同群體，發布了春運平安出行的溫馨提示，在客運場站、交通工具、服務區等場所動態播放，引導公眾在春運途中科學佩戴口罩，做好自身健康的第一責任人。同時，持續做好交通運輸一線從業人員的健康監測工作。



在醫療物資運輸方面，我們加強運輸組織和協調調度，指導運輸企業和醫療物資的生產企業加強供需對接，充分保障春運期間醫療物資的運輸需求。



在這裡，也提醒廣大旅客朋友，春運期間進入客運場站和乘坐公共交通工具時，建議您佩戴好口罩，做好個人防護。我們共同努力，一起守護平安健康的出行環境。

