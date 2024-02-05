于康：四大要點避免食品亞硝酸鹽含量增加

北京協和醫院臨床營養科主任于康（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。北京協和醫院臨床營養科主任于康表示，應做到保證食物食材的新鮮衛生、不要過長時間儲存、避免污染等關鍵點，避免蔬菜、肉類食品亞硝酸鹽含量的增加。



於康表示，節日期間，剩餘菜品較多，存放時間比較長，一些隔夜菜可能存在亞硝酸鹽含量超標等問題，應該至少做到以下幾個關鍵點，避免蔬菜、肉類食品亞硝酸鹽含量的增加：



第一，我們盡量要保證食物食材的新鮮衛生，盡可能不吃或者不多吃一些腌制的、燒烤的或者加工肉類的食物。



第二，飯菜在制備好了以後，要保證在三個小時之內吃完，盡量不要過長時間的儲存，特別是一些綠葉蔬菜類的，更不能長時間存放。如果存放時間過長，一方面可能增加細菌滋生的可能，第二也會增加亞硝酸鹽的含量。尤其要提醒的是，在冰箱冷藏其實並不能完全抑制細菌的繁殖，所以不要想當然地認為我存到冰箱裡就安全了，要盡可能早一點吃完，尤其是長時間保存還會造成維生素C等等營養素的含量的減少。



第三，如果我第二天要帶飯等，可以採用以下的辦法，就是在食物熟了以後，用乾淨的餐具把要第二天帶的菜先分離出來，放到一個乾淨的容器裡頭，然後冷藏保存。不要先去吃，污染了食物以後再去存放，這樣就可能會造成亞硝酸鹽含量的增加。



第四，特別強調一下，不管你採取哪種措施，隔夜菜一定要在24小時之內吃完，不可再延長這個時間。



最後一點，要特別強調一下，我們在隔夜菜或者其他的情況下，在進食之前要充分地加熱。

