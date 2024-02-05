專家：建議民眾春節期間注意食物攝入情況

北京協和醫院臨床營養科主任于康（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。北京協和醫院臨床營養科主任于康表示，春節期間，乃至在整個節假日期間，一般情況我們攝入的高能量、高油脂、高糖食物確實會比平常要多，如果少量攝入，其實問題不大，但如果持續幾天都是這些“幾高”食物攝入的話，確實會增加像肥胖或者血糖、血脂波動的風險。針對這些情況，建議民眾在春節期間做到避免暴飲暴食、保持平日飲食習慣、少飲酒。



於康表示，春節期間，乃至在整個節假日期間，一般情況我們攝入的高能量、高油脂、高糖食物確實會比平常要多，如果少量攝入，其實問題不大，但如果持續幾天都是這些“幾高”食物攝入的話，確實會增加像肥胖或者血糖、血脂波動的風險。針對這種情況，我們建議在春節期間，在飲食上至少做到以下幾個方面：



第一，盡可能做到或者遵循食不過飽原則，每餐強調七分、八分飽，切忌暴飲暴食。



第二，盡可能在春節期間和平時的飲食習慣保持一致，保持一個比較規律的進食和作息時間。通常而言，一日三餐是比較合適的，對於一些老年人或者慢性病患者，可以少量多餐，每餐還是強調七分飽的概念。



第三，盡可能在春節期間不飲酒或者少飲酒，尤其是不要大量飲用高度的烈性酒精飲品，如果一定要喝酒的話，最好選擇低度的果酒，一天總量控制在150毫升以內，而且要注意，在飲酒的同時，避免同時攝入大量的副食，有些人因為一喝酒，他的總進食量會增加，帶來更多能量和油脂的攝入，這一點要避免。另外，避免空腹飲酒，這樣會造成胃腸不適，或者血糖等的波動。盡可能保持食物清淡，特別是避免前面提到的油炸、奶油、過甜的還有辛辣刺激食物的攝入。



第四，在春節期間，盡量能夠全家歡聚，一塊來吃飯，一塊來烹調食物，享受美食，特別是年輕人要多陪老人共同進餐，這樣可以在愉悅的家庭氣氛中更好地享受食物的美味，也可以更好地實現合理營養的基本要求。

