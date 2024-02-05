專家答中評：多措施保障假期居民就醫需求

上海市徐匯區斜土街道社區衛生服務中心全科主任醫師朱蘭（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。上海市徐匯區斜土街道社區衛生服務中心全科主任醫師朱蘭在回答中評社記者提問時表示，將採取人力排班保障、保持家庭醫生通訊暢通等措施確保春節期間社區居民在社區的就醫需求能夠得到滿足。



朱蘭表示，為了確保春節期間社區居民在社區的就醫需求能夠得到滿足，我們採取了一系列措施。首先，社區衛生服務中心的值班電話是24小時開通，並且也通過多種方式向社區進行公示，確保居民能夠第一時間診療問題得到回應。同時，我們也設置了簽約居民服務窗口，為居民提供咨詢、預約、健康提示等服務。



第二，我們會做好節日期間的醫療服務和人力排班保障，像上海徐匯區，各社區在春節期間至少開放兩個半天的門診，同時發熱哨點診室也是同步開放。



第三，我們所有的家庭醫生也會把我們的聯繫方式向簽約居民公開，確保節日期間的通訊暢通，並協同街鎮以及居委做好對重點人群發熱的診療接診，以及轉診和監測工作。



關於藥物儲備方面，社區衛生服務中心也會根據日常診療的情況，按需儲備充足的藥品，比如解熱鎮痛藥我們會有一個月以上的用量儲備，確保在節假日期間居民用藥的服務需求。同時，我們也會加強對各類醫療、急救藥品的儲備。

