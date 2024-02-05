上海徐匯：三方面做好假期接診和救治工作

上海市徐匯區斜土街道社區衛生服務中心全科主任醫師朱蘭（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。上海市徐匯區斜土街道社區衛生服務中心全科主任醫師朱蘭表示，將從做好醫療診療服務、做好疾病監測和預警工作、做好社區重點人群的健康管理工作方面，做好春節期間的接診和救治工作。



朱蘭表示，為了做好春節期間的接診和救治工作，在上級部門的安排下，社區衛生服務中心重點做好幾個方面的準備工作。



第一，扎實做好醫療診療服務。強化門診以及發熱哨點的管理，同時加強技術力量，合理安排人員，嚴格執行首診負責制，也做好急救和應急的準備，確保醫療急救設備和藥品等物資準備到位。



第二，做好疾病監測和預警工作。社區衛生服務中心在春節期間發熱哨點診室和普通門診同步開放，也會加強對新冠、流感等呼吸道傳染病的監測預警，一旦發現疫情及疫情苗子，會迅速進行規範調查和處置。



第三，扎實做好社區重點人群的健康管理工作。我們會協同街鎮和居委做好對重點人群的健康服務。



另外，如果在春節期間居民出現突發疾病，可以在第一時間聯繫社區衛生服務中心，簽約居民也可以直接聯繫家庭醫生，在服務中心和家庭醫生的指導下及時就醫，我們社區也可以提供急救綠色通道。

