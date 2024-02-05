中疾控：建議春運期間出行公眾關注疫情動態

中國疾控中心病毒病所研究員陳操（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，春運期間，正處於呼吸道傳染病高發時期，人員流動和聚集性活動增加，可能會進一步增加感染疾病和傳播疾病的風險。建議春運期間有出行計劃的公眾採取關注疫情動態、做好旅途防護、做好健康監測等措施，降低呼吸道傳染病感染的風險。



陳操表示，春運期間，正處於呼吸道傳染病高發時期，人員流動和聚集性活動增加，可能會進一步增加感染疾病和傳播疾病的風險。建議春運期間有出行計劃的公眾採取以下措施，降低呼吸道傳染病感染的風險。



第一，要關注疫情動態。建議公眾出行前密切關注傳染病疫情動態和相關部門發布的防控信息提示，合理安排出行。



第二，要做好旅途防護。科學佩戴口罩，是做好個人防護、降低呼吸道傳染病感染風險的重要措施。乘坐公共交通工具、前往環境密閉或人員密集的公共場所時，建議公眾科學佩戴口罩，及時洗手、消毒，做好手衛生。



第三，要做好健康監測。出行前，若出現發熱、咳嗽等呼吸道感染症狀，建議暫緩出行計劃。若必須出行，應科學佩戴口罩，減少與他人近距離接觸。症狀較重時要及時就醫，就醫的時候要佩戴口罩，防止把疾病傳播給周圍的人。

