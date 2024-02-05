中疾控：新冠疫情呈低水平流行但有上升趨勢

中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，目前我國新冠疫情仍然呈低水平流行，但近期病例報告、哨點醫院檢測陽性率等監測數據有小幅增加，提示新冠疫情呈現上升趨勢。隨著春節前後人員跨區域流動和人群聚集性增多等因素影響，預計新冠疫情將逐步上升。此外，2月份我國將繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢，其中流感預計在春節前後降至較低水平。



陳操表示，目前我國新冠疫情仍然呈低水平流行，但近期病例報告、哨點醫院檢測陽性率等監測數據有小幅增加，提示新冠疫情呈現上升趨勢。目前，我國本土病例中新冠病毒的JN.1變異株已經成為優勢的流行株，感染病例主要是以輕型為主。隨著春節前後人員跨區域流動和人群聚集性增多等因素影響，預計新冠疫情將逐步上升。



監測數據顯示，我國急性呼吸道疾病形勢在2023年12月上旬達到高峰以後連續2周有所下降，12月底小幅回升，持續高位波動，近三周有所下降。其中，流感呈回落趨勢，但仍是當前呼吸道疾病感染的最主要病原體，其他的呼吸道疾病處於較低水平。專家研判認為，2月份我國將繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢，其中，流感預計在春節前後降至較低水平。



