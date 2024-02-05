張忠德：兩方法可降低春節聚會對健康的影響

廣東省中醫院院長張忠德（中評社 李子寧攝） 中評社北京2月5日電（記者 李子寧）國家衛生健康委2月4日召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況，並回答媒體提問。廣東省中醫院院長張忠德表示，春節“三個多”，分別是熬夜多、煙酒多、大魚大肉多，這“三個多”確實會對人體造成一定的傷害，可以從食療、按摩等方面進行補救。



張忠德表示，春節期間，確實親朋好友聚會特別多，春節“三個多”，分別是熬夜多、煙酒多、大魚大肉多，這“三個多”確實會對人體造成一定的傷害，那麼如何去補救？我們知道，熬夜是最傷肝傷腎的，最容易引起喉嚨幹、眼幹、夢多等等症狀，那我們熬夜的時候可以口服一些很經典的方，如六味地黃丸、知柏地黃丸等，也可以用沙參、麥冬、石斛、百合來煲一些肉湯喝，達到滋陰補腎的作用。平時熬夜的時候也可以揉一揉三陰交這個穴位，就是在內踝尖上四橫指的位置，一次按摩十來下，每天按摩兩三次，可以降虛火。另外，像抽煙多，很傷肺，會引起喉嚨幹、口幹這些症狀，傷肺陰，所以我們要滋肺陰為主，要用好雪梨、蜂蜜，也可以口服沙參麥冬丸等經典方，也可以用雪耳、雪梨來煲肉湯喝，潤肺潤燥。另外喝酒多損傷脾胃，要化痰濕，所以我們在喝酒的時候喝一點米湯水、白粥、小米粥等，放一點生姜、陳皮一起來煲，它可以解酒，還可以用中藥，我們叫做葛花，葛花煲陳皮，煮水喝消除對脾胃的傷害。



另外一個是大魚大肉多，大魚大肉傷脾胃，造成食滯，食滯化火，所以出現腹脹、胃脹、口幹、口苦等不舒服，這時候我們就要消食、清胃火、健脾，可以用市面上都有的山楂丸、健脾消滯片等等很多消食健胃的中成藥，我們在家裡也會用麥芽、山楂來煲水喝，也可以用一些陳皮、生姜、雞內金煲水給小孩、老人、大人喝，達到消食的作用。這幾個方面是大家要注意的地方。

