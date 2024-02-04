“龍”元素火熱　國風“國潮”興起

中評社北京2月4日電／據新華社報導，“龍”相關元素商品搜索量暴漲、新年漢服熱銷、半成品年菜增添年夜飯“煙火氣”……各大電商平台及線上線下商超數據顯示，今年“年貨節”消費熱度不減，消費者的“買買買”也透露出年貨消費的新亮點。



臨近農曆新年，不少以“龍”為設計元素的商品亮相市場。電商平台天貓、淘寶統計的數據顯示，“年貨節”期間，“龍”相關商品搜索大增，龍年金飾熱度同比增長500%。拼多多提供的數據顯示，部分“龍”元素周邊商品拼單量快速增長，龍年款的掛飾、擺件和小玩偶，以及龍年福字對聯、龍寶寶毛絨玩具、中國結掛飾等成為最熱銷的新年周邊商品。多個商場的黃金珠寶專櫃則紛紛推出了各類“龍”元素飾品，受到消費者青睞。



以漢服為代表的國風“國潮”近年來熱度不減。“西子問”是一家兒童漢服品牌，創始人許鍇說：“‘年貨節’的銷售格外火爆，線下的專賣店同比增長超過30%，一月下旬的銷售額環比出現小高峰。”



“過年穿漢服很喜慶，看著朋友圈不少朋友都在曬，我也忍不住給小孩子買了一套。”杭州的二胎媽媽王女士說，為了給家里添“年味”，她買了很多堅果、零食，還準備了喜慶的春聯、窗花。



大四學生小項通過網購平台物色了年貨，購物清單里羅列著各類美食，有智利車厘子、丹東草莓等新鮮水果，也有西北羔羊肉、哈爾濱紅腸等。這些菜品來自五湖四海，跨地域的美食共同碰撞出愈發濃烈的年味兒。



許多像小項一樣的00後已經開始參與置辦年貨，而95後正在成為家庭年貨的決策人，甚至是年夜飯的“掌勺”。



據京東消費及產業發展研究院發布的《年貨消費觀察》顯示，今年年貨消費的一個顯著特徵是年貨的流動性大大加強——南北方的特色菜實現跨域融合、農特產品流向大城市餐桌、更多升級型產品湧入縣域農村市場，可以說，年貨流動的範圍、頻次、種類均大大超過往年。



當年輕一代成為年貨主力軍，半成品年菜受到廣泛青睞，商家也乘“勢”而上，例如盒馬雲超在線上推出“年菜先到家”的配套服務，在全國大部分地區，多款年夜飯菜肴均可直接包郵送到家。數據顯示，近一周盒馬半成品年菜銷售環比增長20%。盒馬半成品年菜負責人毛瑞超表示，2月2日小年後迎來半成品年菜的銷售高峰，預計小年後至春節假期期間的半成品年菜占比將達70%。



線上、線下消費熱氣騰騰，龍年氛圍感也直接“拉滿”。記者在杭州濱江銀泰看到，商場將“國潮”藝術節、動漫藝術展、非遺體驗、民俗演藝等活動巧妙融入消費中，讓傳統文化可見、可親、可打卡。



“消費熱潮之下，培育消費新業態新熱點成為商家共同發力點，各類主打互動式體驗的新型消費頻頻為新生代消費者呈現滿滿的‘儀式感’”，更好滿足人們對美好生活的追求。”中國數實融合50人論壇副秘書長胡麒牧表示。