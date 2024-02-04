中評社北京2月4日電／據經濟日報報導，早上8時，遊客馬子雲乘坐西安到秦嶺Y501次旅遊列車開啟了一日冰雪游。“這趟綠皮冰雪列車在銀裝素裹的秦嶺‘漫步’，沿途賞雪看景，下車後打卡美食、冰瀑，玩得特別嗨。”馬子雲說。



在深圳生活了15年的馬子雲老家在陝西省咸陽市，今年是她最近4年來首次回老家過年。她告訴記者，這趟一日冰雪游全程只需200元左右，包括往返火車票118元，剩下的為品嘗豆腐宴、擺渡車和滑冰游玩費用。



12類297項冬季文旅主題活動、5種95條冬季旅遊精品線路、104項促消費措施……近日，圍繞陝西省文化和旅遊廳推出的“三秦四季 冬韵‘陝’”冬季旅遊消費季活動，陝西各地冰雪旅遊市場日漸火熱。銅川市圍繞全市冰雪旅遊資源策劃了“三秦四季 雪趣銅川”2023—2024關中平原城市群冬日嘉年華暨銅川冰雪旅遊季系列活動，其中就有為方便遊客出行開通的西安—秦嶺“冰雪游”旅遊專列、西安—銅川“夢幻冰雪游”主題專列等。



走進主題旅遊列車的車廂，記者看到車廂內部設有KTV、麻將桌等休閑娛樂設施，可以滿足遊客旅途中的休閑需求。此外，還配有暖寶寶、應急藥箱等。



“今年春運期間，中國鐵路西安局集團有限公司根據客流每周開行3至4趟西安—秦嶺‘冰雪游’旅遊專列，每周末固定開行西安—銅川‘夢幻冰雪游’主題專列。旅遊列車以隨意組合、隨心設計、隨行價位、隨性停靠為特點，車廂內部統籌春節民俗、歷史文化、紅色資源等元素，給旅客帶來全新出行體驗。我們還與地方政府對接，開行從秦嶺車站到景區的接駁車，出站即可直達景區，讓游玩更方便。”陝西國鐵旅服傳媒集團有限公司副總經理於尚榮告訴記者。



這個冬季的冰雪旅遊季系列活動，包括第十屆陝西省滑雪大會暨2023—2024高山滑雪公開賽、銅川“CityWalk”城市浪漫之旅活動、銅川冬日“古風古韵”體驗活動等10項活動。“我們特別推出西北地區最火爆的冰雪旅遊及冬令營目的地之一照金國際滑雪場、西北唯一的鬆林雪場玉華宮滑雪場、可觀賞天然冰瀑群的溪山勝境景區等6大冰雪旅遊目的地，滿足不同消費群體需求。”銅川市文化和旅遊局副局長牛斌告訴記者。



據瞭解，自2023—2024雪季開始以來，銅川市多措並舉集中發力，在冰雪旅遊“組合拳”的帶動下，在門票優惠、形式多樣的文旅活動刺激下，旅遊市場火爆。截至1月15日，照金滑雪場已累計接待遊客7.6萬人次，營業收入約1000萬元，與去年同期相比增長1倍左右。玉華宮滑雪場元旦假期喜迎開門紅，接待遊客近萬人次，旅遊收入約14萬元，與去年同期相比增長191.06%。溪山勝境景區旅遊人數持續攀升，元旦3天假期共接待遊客1.2萬人次，旅遊收入45萬元。



中國鐵路西安局集團有限公司立足陝西資源禀賦和區位優勢，以“三秦四季游”為重點加大“鐵路＋文旅品牌”推介力度；統籌高鐵與普速、管內與長途、大眾化出行和個性化出游的特點，加大陝北紅色主題游列車、秦嶺冰雪游宣傳推介力度。與陝西省各地文旅部門密切合作，拓展“2024消費促進年”活動，帶來春節文旅消費新業態新場景。“從旅客視角和體驗來研判市場需要什麼樣的車、怎樣出行更方便；合理規劃出行路線、換乘接駁、住宿餐飲等問題，針對節前、節中、節後各階段特點精準安排運力，更好滿足傳統客流和新增旅遊客流需求，激發文旅消費新動能，助力國民經濟持續恢復向好。”於尚榮表示。



據瞭解，春運以來，西安鐵路局先後開行鄉村振興年貨節、環秦嶺、慢旅遊等多趟主題旅遊列車，深受市場歡迎。春運期間，西安鐵路局開行旅遊專列，預計發送旅客2萬餘人次。