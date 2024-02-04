全國首例無居民海島自然資源確權登簿完成

中評社北京2月4日電／據新華社報導，記者4日從天津市規劃和自然資源局獲悉，當天上午，地處天津濱海新區的三河島正式完成自然資源確權登簿，成為全國首個完成登簿的無居民海島自然資源。



在三河島自然資源登簿暨成果發布會現場，天津市規劃和自然資源局副局長張宏輝說，近年來，自然資源部印發相關制度性規範，對海域、無居民海島自然資源確權登記工作作出部署。在自然資源部指導下，天津市充分借鑒無居民海島自然資源確權登記試點工作經驗，結合天津市實際，推動三河島確權登記工作。



本次登記確定三河島登記單元面積為2.29公頃，明確三河島各類自然資源全部為國家所有，明確三河島全民所有自然資源資產所有者職責履行主體為自然資源部，全民所有自然資源資產所有者職責代理履行主體為天津市人民政府。



據瞭解，三河島位於濱海新區北塘區域，因地處永定新河、潮白河、薊運河交匯入海處而得名，具有豐富的歷史文化內涵和獨特的三角洲濕地風貌。該島是北塘炮台中的北營炮台原址所在地，是明清時期的海防要塞，其北半部有一片天然生態濕地，是鳥類栖息的樂園，具有重要生態保護價值。



天津市規劃和自然資源局自然資源確權登記處處長張曉潔介紹，三河島自然資源確權登記，查清了島內土地權屬、植被覆蓋、開發利用等情況，明晰了自然資源產權，為三河島管理和規劃提供了有力支撐，為海島資源的有效保護和開發利用奠定了堅實基礎。“三河島作為全國第一個完成登簿的無居民海島自然資源，填補了該項工作的空白。”張曉潔說。