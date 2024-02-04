中央宣傳部開展慰問幫扶全國道德模範活動

中評社北京2月4日電／據新華社報導，2024年新春佳節來臨之際，中央宣傳部（中央精神文明建設辦公室）開展慰問幫扶全國道德模範活動，彰顯對道德模範的尊崇禮遇，營造崇德向善、見賢思齊、德行天下的濃厚氛圍。



近日，中央宣傳部（中央精神文明建設辦公室）安排專項資金，由相關負責同志分別前往22個省（區、市），登門看望慰問39名生活困難的全國道德模範和他們的家屬，送上慰問幫扶資金和新春祝福，詳細瞭解他們的工作生活和身體健康情況，表達對他們的關心問候，勉勵他們繼續發揮榜樣示範作用，引導全社會學習踐行道德模範崇高精神和優秀品質。



慰問幫扶的全國道德模範，有數十餘年悉心照料丈夫麥賢得，為“鋼鐵戰士”構築溫馨港灣的好妻子李玉枝；有堅持“守護邊疆一輩子”，不畏艱辛、義務戍邊的阿迪雅；有見義勇為、正義凜然，與歹徒英勇搏鬥身負重傷的王喜陽；有開辦“愛心廚房”公益項目，為病患家屬點亮煙火與溫暖的萬佐成、熊庚香夫婦……道德模範紛紛表示，衷心感謝黨和國家的關懷，要謙虛謹慎、再接再厲，不忘初心、永葆本色，繼續以自己的一言一行積極傳播真善美、傳遞正能量，引導人們爭做社會的好公民、單位的好員工、家庭的好成員。對於部分犧牲的全國道德模範，慰問組看望慰問了他們的家屬，有面對飛馳而來的火車，舍身搶救兒童英勇犧牲的李學生的家屬；有為保護村民生命財產安全，身先士卒、抗洪排險，不幸捲入急流的周炳耀的家屬等等。



據悉，近些年來，中央宣傳部（中央精神文明建設辦公室）春節期間共慰問幫扶全國道德模範420多人次。各地也廣泛開展走訪慰問道德模範活動，通過政策保障、資金支持、社會捐助、志願服務等送溫暖活動，切實幫助他們解決生活困難，鮮明好人好報、德者有得、德者受尊的價值導向，營造立精神支柱、樹價值標杆、育時代新人的良好環境。