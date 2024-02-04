吸入式納米傳感器或有助篩查早期肺癌

中評社北京2月4日電／據新華社報導，肺癌是全球最常見癌症之一。美國研究人員日前開發出一種檢測早期肺癌的新方法，通過吸入納米尺寸微型傳感器並結合簡單的尿檢就可以快速發現早期肺癌。新方法有望使全球肺癌篩查變得更加容易。



美國麻省理工學院近期發布公報說，該校研究團隊開發出一種用於肺癌診斷的納米傳感器，由塗有DNA條形碼的聚合物納米顆粒構成，可通過吸入器或霧化器吸入體內。這些納米顆粒抵達肺部後，當遇到腫瘤相關蛋白酶時，傳感器上的DNA條形碼就會與納米顆粒分離並進入血液循環，進而隨尿液排出體外，被試紙檢測出來。



研究人員設計了可檢測多達4種不同DNA條形碼的試紙，每種DNA條形碼都表明存在一種特定的肺癌相關蛋白酶。該方法無需對尿樣進行預處理，在獲得尿樣後約20分鐘即可讀取結果。



利用小鼠模型進行的動物實驗顯示，這種方法可以準確檢測出早期肺癌。接下來，研究人員計劃通過人體活檢以及臨床試驗驗證該方法。



相關論文近期發表在美國《科學進展》雜誌上。研究人員說，在沒有足夠資源開展CT掃描篩查的地區，這種操作簡便的方法有望極大改善肺癌篩查。



世界衛生組織下屬的國際癌症研究機構2月1日發布報告說，2022年全球新增癌症病例約2000萬例，其中新增肺癌病例250萬例。肺癌成為全球新增病例數最多的癌症。