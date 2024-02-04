春節假期將迎來新一輪出入境客流高峰

中評社北京2月4日電／據新華社報導，記者4日獲悉，國家移民管理局預測，今年春節假期全國口岸將迎來新一輪出入境客流高峰，日均通關人數將達180萬人次，較去年春節增長約3.3倍，與2019年春節出入境流量相當。



據預測，大型國際機場口岸客流高峰主要集中在2月8日至11日（臘月二十九至正月初二），以及2月16日至17日（正月初七至初八），上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府機場日均通關人數預計分別達到8.3萬、3.9萬、3.6萬、1.6萬、1.6萬人次。毗鄰港澳陸路口岸預計客流高峰主要集中在2月11日至15日（正月初二至初六），珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均通關人數預計將達到30.5萬、9.9萬、7.8萬、6.5萬人次，深圳羅湖、福田、廣深港高鐵西九龍站、深圳灣口岸預計將達到19.8萬、15.7萬、10.4萬、10萬人次。國產大型郵輪“愛達·魔都號”將於2月14日自上海吳淞口國際郵輪港入出境，屆時入出境旅客將達8000人。



日前，國家移民管理局就全力做好春節假期口岸高效順暢通關工作作出專門部署，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布本口岸出入境客流情況，為廣大群眾出行提供參考；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，對客流高峰期人員疏導、延時通關和交通保障等作出穩妥具體安排，共同保障口岸通關安全高效順暢。



國家移民管理局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件簽證是否有效，中國公民出境時需提前瞭解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理局12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。