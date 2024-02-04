邊澆油邊滅火　美中東政策加劇地區危局

中評社北京2月4日電／據新華社報導，美國和英國3日晚對也門首都薩那等10餘處地點的胡塞武裝目標發動空襲。前一天，美國對敘利亞和伊拉克境內所謂“受伊朗支持的”武裝組織目標實施空襲，造成數十人死傷。地區緊張局勢不斷升級之際，美國國務卿布林肯4日起再訪中東，稱將斡旋巴以衝突。



分析人士指出，美國一邊在中東地區“開火”，以武力威懾對手，另一邊出於自身政治目的，試圖在加沙地帶“外交滅火”。這種相互矛盾、分裂的政策不僅無法給中東帶來真正的和平與穩定，反而將進一步加劇緊張態勢，將地區局勢推向“高度不穩定狀態”。



報復升級 火上澆油



美國為報復駐約旦美軍基地日前遭無人機襲擊，連日來在中東地區大打出手。美國媒體3日援引美國官員的話報導，美英當天打擊了也門胡塞武裝控制的30多個目標，包括指揮控制中心、地下武器庫等。美軍還在行動中出動了“艾森豪威爾”號航空母艦上的艦載戰鬥機，並從停泊在紅海水域的美國軍艦發射了“戰斧”巡航導彈。



在2日針對敘利亞和伊拉克境內目標的行動中，美軍出動了“數量巨大”的飛機，包括從美國本土派遣遠程轟炸機，打擊武裝組織的行動指揮控制中心、情報中心、武器倉庫等。伊拉克政府確認，伊安全部隊多個軍事設施及附近居民區遭美軍空襲，造成包括平民在內的16人死亡、25人受傷。敘利亞軍方也表示，美軍空襲造成多名平民和士兵死傷。



上海外國語大學中東研究所教授丁隆指出，美國正在採取“戰爭邊緣政策”，不斷提高報復力度，從而威懾對手。寧夏大學中國阿拉伯國家研究院執行院長牛新春也認為，美軍試圖通過空襲震懾伊拉克的民兵組織和伊朗，防止針對美軍基地和人員的襲擊事件再次發生。



在敘政治問題專家穆罕默德·奧馬里看來，對於本就緊張的中東局勢而言，美國的激進行動無異於火上澆油，將地區推向“高度不穩定狀態”。



圖謀私利 停火難覓



美軍行動令中東局勢不斷升級之際，美國國務院宣布，布林肯將於4日至8日訪問沙特、埃及、卡塔爾、以色列和巴勒斯坦約旦河西岸地區，為在加沙地帶實現人道主義停火斡旋。