公安部：依法查處違反“五必須”規定的旅館

中評社北京2月4日電／據央視新聞報導，當前正值寒假，未成年人外出旅遊、入住旅館較為集中。記者今天從公安部獲悉，為切實保障未成年人人身安全，公安機關持續推進旅館接待未成年人入住“五必須”規定落實落地，嚴格督促旅館、賓館、酒店等住宿經營者履行未成年人保護責任義務，切實保障未成年人旅館住宿安全，全力防範侵害未成年人案事件發生。



全面落實強制報備制度。在公安機關督促推動下，全國旅館登記報備未成年人入住5034萬人次，公安機關及時找回離家出走等情況未成年人9900餘名，成功防範各類侵害未成年人案事件1.2萬餘起。



強化日常監督檢查。各地公安機關將“五必須”作為旅館日常檢查“必查科目”，健全完善“常態宣傳、強制報備、暗訪檢查、研判核查、一案雙查、督辦約談”六項機制，持續開展專項檢查和常態化檢查暗訪，強化風險評估，對未成年人入住集中的旅館提高檢查比例和頻次，實施重點監管。2023年，全國公安機關共檢查旅館636萬家次，依法查處違反“五必須”規定的旅館7.5萬餘家次。



依法強化案件查處。各地公安機關加強“一案雙查”，對於在旅館發生侵害未成年人刑事案件的，倒查涉案經營者和相關人員主體責任，對未落實“五必須”規定的，依法從嚴查處。全年共依法查處未落實住宿實名登記、“五必須”規定等涉案旅館2965家，發案同比下降30.9%。



加強電競酒店管理。2023年8月，公安部會同文化和旅遊部印發《關於加強電競酒店管理中未成年人保護工作的通知》，明確不得允許未成年人進入專業電競酒店和非專業電競酒店的電競房區域。各地公安機關加強電競酒店底數摸排和檢查監管，對1.16萬家電競酒店進行監督管理，協同文化執法部門依法處罰一批違規接待未成年人的電競酒店。