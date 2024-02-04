冬奧兩周年之際　北京奧運博物館重裝開放

中評社北京2月4日電／據新華社報導，坐落於“鳥巢”之南，緊鄰冬奧“大雪花”主火炬台——在即將迎來北京冬奧會開幕兩周年之際，北京奧運博物館經過兩年多的升級改造，3日起重新向公眾開放，通過千餘件展品以及大量文字、圖片和視頻資料，展現“雙奧之城”的奧林匹克榮光。



北京奧運博物館創建於2009年，總占地面積約2.6萬平方米，是以奧運為主題的永久性專題博物館，承擔著奧運藏品研究、收藏、保護、展示、征集和教育等職能。升級改造後，北京奧運博物館進一步完善室內展陳和室外景觀，突出北京的“雙奧”元素。



國際奧委會主席巴赫在視頻致辭中為中國人民送上新春佳節的美好祝福，並表示：“北京是世界上首個既舉辦過夏奧會、又舉辦過冬奧會的‘雙奧之城’，書寫了偉大的奧林匹克歷史。升級改造後的北京奧運博物館是奧運遺產鮮活存在的閃亮例證，它將以永恒的奧林匹克價值觀激勵每一位到訪的遊客。”



北京市副市長司馬紅說，北京奧運博物館作為彰顯“雙奧之城”獨特魅力的文化載體，將組織豐富多彩的展覽展示、教育研究、文化交流活動，積極推動體育文化旅遊發展，加強與國際奧委會等國際組織的合作，共同弘揚奧林匹克精神。



目前，北京奧運博物館基本陳列展廳以“圓夢雙奧、共創未來”為主題，分為“冬奧盛會”“夏奧記憶”“雙奧之城”三部分。北京奧運博物館館長侯明介紹，博物館設置了中國範本專題展、“雙奧”冠軍牆和專題互動展區，室外景觀包括“雙奧廣場”和“雙奧庭院”，展品豐富，形式多樣。



開館儀式上，體壇名將葉喬波、鄧亞萍、佟文、武大靖和韓曉鵬還向北京奧運博物館捐贈了球拍、冰刀、雪板等個人藏品。冬奧冠軍武大靖說：“每件展品背後都有自己的故事，也留下了難忘的回憶，能夠鼓舞和帶動更多大眾參與全民健身，將奧林匹克精神傳承下去。”