一警用直升機在土耳其墜毀　2人死亡

中評社北京2月4日電／據新華社報導，土耳其內政部長耶爾利卡亞4日在社交媒體發布消息說，土耳其一架警用直升機3日在土東南部加濟安泰普省墜毀，2名飛行員遇難，1名技術員受傷。



耶爾利卡亞說，這架直升機隸屬土耳其航空安全總局，3日晚從土東南部哈塔伊機場飛往加濟安泰普機場，在加濟安泰普省努爾達厄區墜毀。空管部門最後一次聯繫該直升機是在當地時間3日晚10時49分。



事發後，救援人員趕赴現場開展救援工作。受傷的技術員被送往當地醫院接受救治。目前墜機現場的清理工作仍在進行，事故原因仍在調查中。