謹防節後焦慮加疲勞　專家建議關注心理健康

中評社北京2月4日電／據新華社報導，春節假期馬上就要到了，一段闔家團圓、歡度春節的時光即將來臨，但是如果假期活動太多或者放鬆太過，會容易在假期結束後出現“節後綜合征”，影響正常的工作、學習、生活節律。



“節後綜合症”或者“假期綜合症”一般是指節假日結束之後，人們重新適應工作或學習環境時可能出現的一種心理和生理狀態，包括疲勞、缺乏動力和難以集中注意力等。



北京中醫藥大學東方醫院心身醫學科主治醫師魏蔚提醒，“節後綜合征”並不是一個嚴格的醫學概念，但卻能代表很多人過節後的狀態，預防“節後綜合症狀”，請做到以下六點。



1、提前規劃活動



在春節前規劃好活動，包括走親訪友、準備年貨、社交聚會、文化活動等，使得假期更加充實有趣，增加自己對生活的掌控感，有助於調整心態。



2、適度安排休息和工作



春節期間，經過一年的辛苦，不少人容易完全放鬆，不去想假期結束後的事情，把痛苦交給未來的自己，其實這樣更容易出現“節後綜合征”。建議大家能在假期中合理安排休息時間，同時適度進行一些工作或學習活動，能使心身健康，避免完全放鬆後再回到緊張的工作與學習節奏中難以適應。



3、維持正常作息



在春節假期期間，盡量保持正常的作息時間，尤其是在春節假期接近尾聲時，逐漸調整為正常的起居時間，以“無痛”過渡到工作和學習狀態中。



4、與家庭成員溝通



春節是家庭成員間增進感情的時機，也是容易出現矛盾摩擦的時間，與家人有效溝通，如一起討論假期結束後的計劃，共同制定一些小目標，有助於增強家庭成員之間的支持與合作，減少矛盾，增進感情。



5、有意義的活動



春節期間適度參與有意義的社交、文化及娛樂活動，有助於提升節假日的體驗感與參與感，增加節假日的情緒和社交互動，為自己的生活積累心理能量，減輕假期結束後適應學習與工作的壓力。



6、保持積極心態



“送君千里，終須一別”，假期即將到來，假期也終會過去。對於春節假期結束後的工作日，我們要保持積極的心態，看到新的挑戰和機會，有助於緩解焦慮情緒。



以上這些方法，可以讓我們更好地平衡春節假期的放鬆和適應新工作日的需求，減輕假期綜合征的影響，以更積極的狀態迎接春節假期的到來。



（北京中醫藥大學東方醫院心身醫學科主治醫師 魏蔚）