高程：祖國統一時勢在大陸 不能輕視難和險

中國社會科學院拉丁美洲研究所副所長、研究員高程（中評社 海涵攝） 中評社北京2月6日電（記者 海涵）中國社會科學院拉丁美洲研究所副所長、研究員高程日前在中國人民大學國家安全研究院與中國海外安全研究所主辦的中國海外安全高端論壇上表示，在祖國統一和中華民族復興問題上，時和勢都在我方，但是其中的“難和險”也不能輕視。



高程表示，賴清德贏得2024年台灣地區領導人選舉，必然會導致兩岸關係乃至整個台海局勢的緊張，同時也對現在中美危機管控形成比較嚴峻的安全挑戰。



高程說，雖然蔡英文當局也一直在走“台獨”路線，但相對來說蔡英文的政治經驗和國際經驗比較豐富和老練，她比較擅長以“切香腸”的方式在底線之內搞一些小動作，不會輕易去觸碰底線。但賴清德缺少政治經驗，特別是國際政治經驗，分寸感相對較差。



從現有政策來看，賴清德“台獨”思想更為激進、行為也更加冒進。從地區安全形勢來說，我們要謹防賴清德利用中美戰略博弈進行冒險投機和挑釁，綁架大國之間的競爭，甚至突破政策紅線。“當然，台灣地區本身也是美國製造分裂和遏制中國的殺手鐧。一旦美國啟動台灣這一枚戰略棋子，台灣當局大概率會充當美國代理人，會積極依附美國來爭取西方站台，配合美國對華戰略。”高程說。



高程表示，我們現在能預見到的就是，台灣大選之後，台灣當局會全面提升和美國在軍事、經濟和意識形態領域戰略的黏合度，不管是公開的安全領域的聲明，還是經濟領域的聲明。在安全領域，台灣民進黨當局或會擴大對美軍購，加強和西方國家軍事合作，給美國西方國家介入台海局勢提供突破口。同時，台灣民進黨當局也會全面借助經濟和價值觀同盟，同美國深度捆綁。特別是在推動兩岸脫鈎斷鏈方面，賴清德會積極主張要削弱和大陸之間的經貿合作，限制兩岸之間生產要素的流動。

