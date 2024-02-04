哈馬斯領導人與土耳其情報主管在多哈會晤

中評社北京2月4日電／據央視新聞：當地時間2月3日，土耳其國家情報機構主管易蔔拉欣·卡林會見了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人伊斯梅爾·哈尼亞，兩人討論了推動本輪巴以衝突停火以及哈馬斯與以色列交換被扣押人員的可能性。



據土耳其廣播電視總台報導，這次會面在卡塔爾首都多哈舉行。哈馬斯發表聲明說，哈尼亞與卡林討論了加沙局勢、結束衝突和封鎖的努力、向加沙地帶運送人道主義援助物資以及交換被扣押人員的最新情況。



俄羅斯衛星通訊社援引外交人士說法報導，土耳其外交部長哈坎·菲丹1月下旬曾與哈尼亞會面，雙方討論了釋放被扣押人員、停火的重要性以及向加沙地帶運送人道主義援助物資等議題。



哈馬斯去年10月7日自加沙地帶突襲以色列境內軍民目標，造成重大人員傷亡並扣押200餘人。以色列隨即宣布進入戰爭狀態並展開猛烈報復，加沙地帶傷亡人數迄今已超過9萬人，其中多數為婦女兒童。以色列方面稱，衝突導致以方1300多人死亡。



本輪巴以衝突爆發以來，原本逐步趨緩的土以關係再次急轉直下。土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安與以色列總理本雅明·內塔尼亞胡多次隔空交鋒。土耳其民眾舉行示威聲援巴勒斯坦民眾，反對以色列在加沙地帶的軍事行動，呼籲停火止戰。

