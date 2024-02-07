中評鏡頭：龍騰香江繽紛香港 廟街年味濃

派發福袋（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月7日電（記者 段曉魯）中國傳統農曆新年的鐘聲即將敲響，為弘揚和傳承中華優秀傳統文化，增強香港市民和青少年的文化認同感與文化自信，營造溫馨和諧的節日氛圍，日前由紫荊文化集團主辦，紫荊雜誌社承辦的“龍騰香江 繽紛香港”新春文化活動，在九龍廟街中心街區啟幕。



春回大地，萬物復甦！當日是立春，香港廟街舉辦一場別開生面的新春廟會。香港傳統食品傳承人現場製作新春佳節傳統零食：飛機欖、糯米餈、叮叮糖、龍鬚糖等。在場市民紛紛積極參與，感受中國傳統佳節的香港味道。來自內地的遊客陳女士說：“這真是一個難忘的經歷，能夠親身體驗到香港的傳統新春文化，這是在旅遊攻略上無法感受到的。尤其是品嚐到了傳統美食，還有機會動手製作專屬於自己的香囊，這次香港之行太值了！”



本次活動內容分為三部分：獅魂抖擻承祥瑞，世代相傳舞不停，首先是以“龍騰香江 繽紛香港”為主題的藝術文化展演，包括龍獅及武術表演，以及為雄獅點睛納福的儀式。香港中國國術龍獅總會氣勢磅礴的龍獅表演，融合武術、舞蹈、音樂為一體，寓意如意吉祥，象徵雄健、勇敢和力量。讓現場觀眾近距離感受到龍騰獅跳的壯觀場面。在場觀眾紛紛喝彩。“台上一分鐘，台下十年功。”“技藝高超，很棒！”“傳承千年的舞獅文化，是每個華人的驕傲。”



活動現場還設有多個遊園攤位，書法家揮毫潑墨，現場書寫揮春與福字，讓市民和遊客們感受傳統文化的魅力。在場的一位書法家表示：“很高興看到這麼多年輕人對書法感興趣。他們看著我揮毫，許多人還問了我關於書法的問題。我希望我的書法作品能夠帶給他們新年的好運。”



投壺體驗和民俗品製作等活動則讓參與者親手體驗傳統遊藝，瞭解中國古代民間生活的趣味。一枚枚香囊、一個個泥人及賀年掛飾，年味十足，更有“財神爺”人偶派發紫荊定製的“利是封”及新春小福袋，大受歡迎。現場還有漢服體驗活動，讓遊客和市民們體驗中國傳統服飾的華美與優雅，進行一場文化“穿越”之旅。外國遊客紛紛和擺放現場的祥龍和穿漢服的少年們打卡合影，大讚中華優秀傳統文化博大精深。



新春佳節，不妨來香港走走，感受香港的濃濃年味。