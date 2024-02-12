楊仁飛：鄉村文化振興為台胞提供廣闊空間

第二屆海峽兩岸鄉村融合發展論壇日前在福州舉行（中評社資料照） 中評社北京2月12日電（記者 李子寧）廈門市台灣學會副秘書長、研究員楊仁飛日前發表論文指出，文化振興是鄉村振興戰略中的不可或缺關鍵一環。文化振興將發揮上層建築及意識形態引領作用，通過一系列的路徑設計與制度安排，進一步發掘鄉村文化優勢，調動民眾參與鄉村建設的積極性，使中華文化與現代文化深深扎根在中國大地上，引領中國社會全面高質量發展。在兩岸融合、國家統一、民族復興的新征程上，台灣同胞可以發揮所長、透過以文化科技、文旅創新等領域的文化振興自覺參與，深耕大陸，共同厚植、弘揚中華文化，促進兩岸融合、心靈契合，共同凝聚國家統一、中華民族復興的巨大力量。



楊仁飛表示，鄉村文化振興是鄉村振興戰略中的重要一環，需要強化廣大幹部與民眾對鄉村文化振興的重視，瞭解文化事業與文化產業也是生產力，使得鄉村產業格局更加完善、鄉村基礎實施更加現代化、鄉村環境更加優化，美麗中國的圖案上有更豐富的中國文化與中國價值。福建作為兩岸融合的先行先試區，作為台胞登陸的第一家園，我們要調動台灣同胞的積極性，使之自覺透過文化科技投入、文旅創新介入、傳統文化再發掘、整理、活化與傳承，科技與文化的活力注入到文化鄉村振興領域中，兩岸同胞攜手弘揚中華文化，共同深化中華文化與中華民族的認同走向新時代。



在第二屆海峽兩岸鄉村融合發展論壇上，楊仁飛指出，近年來，花海經濟已成為區域文旅經濟的新熱點，浙江靈隱寺的花季熱、福建的櫻花茶園旅遊熱，背後是文旅、新形態種植與美學文化的結合，它迎合了實現小康社會後中國城鄉民眾精神需要。而台灣同胞將其擅長的精致農業、文旅休閑產業發揚廣大，並且運用數字賦能、網絡傳播及文化科技的整合，源源不斷開拓兩岸融合的新形式。

