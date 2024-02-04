老同事變院長　柯建銘曝韓國瑜見面講4個字

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北2月4日電（記者 黃筱筠）“立法院”明天將進行第11屆首場朝野協商，也是“立法院長”韓國瑜上任後第一場主持協商。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天在社群軟體Threads發文表示，他提醒韓國瑜率團訪大陸的事情，要小心。還說當年院長王金平曾表示要在“‘國家′需要、人民同意、‘立院′決議、對等尊嚴”四項條件成熟時才赴大陸訪問，韓也點頭說了，“我會站在‘國家′立場”。



柯建銘回憶起往事說，2015年他返鄉參選，一生中最艱困最具挑戰的選戰，韓國瑜自己開車送來二簍子蔬菜到競選總部，留下一張名片北農韓國瑜，老同事的情分，就是如此，他也懂。



柯建銘今天在朝野協商前發文說，2月1日上午所有“立委”進入議場準備宣誓就職。各黨“立委”彼此握手打招呼，韓國瑜碰到他，握手時頻點頭，講了“我懂！我懂！”四個字，這是第一次見面過場。他也懂韓的意思，是指1月15日後，他站在政黨立場上對韓嚴厲的發言指教。



柯建銘說，當天下午四點多等副院長二輪投票時，韓國瑜院長到議場後看他。1993年“國會”全面改選，我們同期進入“立法院”，同事9年韓離開了，他資質駑鈍，161人只剩他一人一直留級未畢業，嘆之！



柯建銘說，當天我們聊起第二屆各黨精英，黃信介、施明德、長扁、陳癸淼、趙少康、王建煊、劉松藩、王金平前院長、洪玉欽、曾永權等數天下英雄，而今安在？有生有死，又奈何？人生無常，凡事順應自然，不必太計較。



柯建銘強調，我們都是明白人，爾後“立法院”“共喬”朝野對話、溝通，就是使君與他了。



他也提了2008，民進黨只剩27席最苦時，他與王金平前院長、林鴻池、費鴻泰，賴士葆，在院長室的一段話：“我用了1/3力量協助王院長讓議事能順暢，1/3力量整合黨團內部，1/3力量對付國民黨”



柯建銘說，比較嚴肅的話題，就是率團訪大陸之事，要小心，當年王院長曾表示要在“‘國家′需要、人民同意、‘立院′決議、對等尊嚴”四項條件成熟時才赴大陸訪問，韓也點頭說了，“我會站在‘國家′立場”。



他表示，明天朝野協商首登場了，希望大家能理性溝通。老友還是要提醒，院長不是用來制衡執政黨，那是在野黨黨團要做的事，在野黨挑戰執政黨天經地義，執政黨捍衛政權也是為所當為，院長在議事中立之餘，就是調和鼎鼐，解決爭議事項。

