中評關注：為什麼黑韓國瑜之風會再起？

韓國瑜擔任“立院”龍頭角色，一言一行都動見觀瞻。（“立法院”記者聯誼會提供資料照） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨推派韓國瑜重新奪回睽違8年的“立法院”龍頭寶座，1日韓當選後，2日開始的焦點就是韓首日當院長就沒上工，以及如何罷免韓的討論等等，被藍營形容宛如黑韓產業鏈再起，都顯示了韓國瑜的一言一行都動見觀瞻，不僅攸關他個人政治路再起是否順遂的問題，可能也影響整個國民黨的未來。



韓國瑜剛剛當選“立法院長”，“立法院長罷免”立即登上熱搜字，但目前並無法律針對“立法院長”罷免有所規定，加上韓是屬於不分區“立委”，根據公職人員選舉罷免法第75條第2項規定，不分區“立委”當選人並不適用罷免規定，“立法院長”僅能通過改選更換。不過改選需要全體“立委”三分之一提議、三分之二以上出席委員通過，才可更換。



簡單來說，所謂的罷免“立法院長”韓國瑜本就是個假議題，且是實務上完全不可能達成的任務，但搭配特定媒體加上網路帶風向的操作，卻可以因此消減韓國瑜助國民黨奪回睽違八年“立院”龍頭的慶祝行情。



韓國瑜在2020大選競選失利，隨後高雄市長一職遭罷免後，政治路被認為跌入谷底，但其人氣在藍營一直維持不散，但行事作風也轉為低調，四年多來除了選舉輔選時刻，很少主動牽扯政治議題。直到此次大選，黨主席朱立倫遊說他進入不分區“立委”排名首位，扛起搶攻國民黨政黨票的大任，此次順利搶下“立院”龍頭寶座，等於是政治重開機，短短四年重回政壇高點，已是一大驚奇。

