中評關注：柯文哲新竹家鄉蹲點6小時展野心

柯文哲3日在新竹蹲點6小時，連續出席3場座談會。（中評社 資料照） 中評社新竹2月5日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲3日在桃園市和新竹市舉辦小草見面會，不同於在桃園只短暫停留約半小時，柯文哲在家鄉新竹市整整待了6個小時，連續出席3場座談會，言談舉止間更充分展現2026縣市長選舉想守住新竹市並搶下新竹縣的野心。



柯文哲在2024大選共拿下369萬多票，得票率26.46%，民眾黨政黨票則拿下304萬多票，得票率22.07%。



其中，柯文哲在大選得票率高於平均值且超過30%的共有5個縣市，分別是桃園市30.61%、新竹縣35.55%、新竹市34.30%、苗栗縣30.01%和台中市30.05%；政黨票得票率高於平均值且超過25%的共有3個縣市，分別是桃園市25.32%、新竹縣28.78%和新竹市29.35%。



由此可見柯文哲在桃竹竹的超高人氣，若以大選和政黨票的轉移率來看，3個縣市的得票轉移率都超過8成，分別是桃園市82.71%、新竹縣80.95%、新竹市85.56%。也難怪柯文哲選後除在北中南各辦一場小草見面會外，還特別花時間到桃園和新竹各舉辦一場，尤其是在大選和政黨票都是全台得票率最高的新竹縣市，柯文哲更是展現誠意，用心經營。



柯文哲在座談會中強調，從他的得票率分布來看，前10名都在和科學園區附近，其中光是竹科就占了7個，分別是新竹市的東區34.97%、北區33.46%和香山區34.15%，還有新竹縣的竹北市38.33%、竹東鎮35.63%、湖口鄉36.17%和新豐鄉37.28%。



其中，柯文哲在新竹縣得票率領先的4個鄉鎮市，剛好就是新竹縣人口最多的前4個行政區，而光是這4個行政區的選舉人口加起來，就占新竹縣所有選舉人口的74.98%，也難怪柯文哲會跟小草誇下海口表示，未來有機會能拿下新竹縣，只要民眾黨選對候選人就行。

