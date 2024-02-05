中評關注：韓國瑜找周萬來助力 可避吃悶虧

韓國瑜從柯建銘手上接下“立法院長”當選證書，未來兩人在“立法院”的攻防正式展開。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天將進行第11屆首場朝野協商，協商開議日期。柯建銘在協商前夕發文，特別提到他與韓國瑜過去的同事情誼，還說未來“立法院”朝野協商就是韓與他。其實，韓國瑜在拜會前“立法院長”王金平之後，將可能找來過去資深副秘書長周萬來擔任秘書長，以周萬來嫻熟議事規則，未來可協助韓國瑜在三黨不過半的“國會”中扮演好院長角色。至少能對付目前最資深的民進黨總召柯建銘，將是勢均力敵，避免在議事規則上吃悶虧。



現年72歲的周萬來，公職生涯多數時間都在“立院”，嫻熟“國會”議事運作及法規，有“立法院”活字典的稱號。2014年獲馬英九提名轉任“考試委員”，才離開服務了將近38年的“立法院”。而當時也是王金平推薦周萬來，周雖然出身公務體系，但被視為王的人馬。



王金平擔任院長時，當時協商若有議事規則的爭議或是疑問，都會請周萬來說明，王對周萬來非常倚重。而當時民進黨總召就是柯建銘，周萬來也遇過民進黨在“立法院”未過半的朝小野大狀況。韓國瑜找周萬來出任秘書長，在未來三黨不過半“立法院”運作、協商時，會扮演重要角色。

