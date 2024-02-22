陳須隆：世界分裂 當前要做好安全風險研判

對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院常務副院長陳須隆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月22日電（記者 海涵）對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院常務副院長陳須隆日前分享了對海外利益保護研究的獨特視角。他強調研究海外安全風險要注意到當前形勢的特徵：大國競爭的激化、發展形勢的分化、安全形勢的惡化、全球治理的綠化、時代進步的智化、文化影響的強化。尤其是在安全形勢惡化的背景下，應做好智能化與數字化時代的安全風險研判。



陳須隆表示，大國競爭激化決定了海外利益安全和保護的時代戰略背景，需要格外當心。此外，還要注意發展形勢分化。當前是一個分裂的世界，發展問題安全化、競爭化、對抗化。在美西方大搞縮短供應鏈、高牆小院的形勢下，中國企業被針對。中國企業需要面向虎山行的勇氣，研究海外風險很有必要。針對發展形勢分化的情況，我們提出來要構建發展共同體，要落實全球發展倡議，這非常有必要，對我國維護海外安全也是有意義的。



在中國人民大學國家安全研究院與中國海外安全研究所主辦的中國海外安全高端論壇上，陳須隆還說，目前傳統安全問題回歸。以國家為中心、以軍事為重心的傳統安全回來了，而且傳統安全的風險急劇上升。當前全球戰略穩定處於很大的風險之中，這對中國有很大影響。而且在人工智能時代，衝突模式也發生了變化，衝突更容易發生，安保形式就非常嚴峻。



陳須隆也談及文化強化。他說，現在各個國家都加強了文明敘事。關於和平問題，如果從文明角度來看，還是能夠進步的。當前形勢之下，要文明不要野蠻的問題也體現出來了，我們在標準規則制度上還是要有所推進，這關係到全球文明倡議的落實問題，同時與海外安全保護也是有關聯的。

