美國在中東“報復性”開打　是何盤算？

中評社北京2月4日電／3日晚，美英兩國對也門首都薩那和其他省份的胡塞武裝目標發動了空襲。就在前一天，美軍還空襲了敘利亞、伊拉克境內超過85個關聯伊朗伊斯蘭革命衞隊及受伊朗支持的民兵武裝目標。



新華社報導，美國在中東地區頻頻開火，背後是何盤算？美軍行動是否還會升級？



打了哪兒



美國媒體3日援引美國官員的話報導，美英當天打擊了也門胡塞武裝控制的至少10個地點的30多個目標，包括指揮控制中心、地下武器庫等。另據美國中央司令部3日發表的聲明，美軍當天攔截了6枚胡塞武裝發射的反艦巡航導彈。此外，美軍2日還摧毀多架胡塞武裝無人機。



美方稱，在2日針對敘利亞、伊拉克境內目標的軍事行動中，美軍空襲了7處地點的85個目標，出動了包括從美本土派遣的遠程轟炸機在內的“數量巨大”的戰機，打擊了伊朗伊斯蘭革命衞隊及其附屬民兵組織的指揮控制中心、情報中心以及存放火箭彈、導彈和無人機的倉庫等。



伊拉克政府3日確認，伊安全部隊的多個軍事設施及附近居民區遭到美軍空襲，造成包括平民在內的16人死亡、25人受傷。敘利亞軍方同日表示，“美國佔領軍”對敘利亞東部多個地點和城鎮發動“公然空中侵略”，造成多名平民和士兵死傷。伊朗外交部說，美軍空襲侵犯了敘利亞、伊拉克的主權和領土完整，這些襲擊是美國的又一次“冒險行動和戰略錯誤”，只會導致地區緊張局勢加劇。

