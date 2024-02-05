快評：處理兩岸關係能力　藍綠白政黨大考驗

中評社快評/中國國民黨前副秘書長張榮恭接受中評社採訪談及未來兩岸關係時表示，民進黨“去中抗中”的慣性正在把台灣推向懸崖，除非當選的賴清德急速迴轉，否則其上台後的兩岸關係可能更為惡化；國民黨在這次選舉中訴求戰爭與和平的選擇完全正確，切勿因沒有勝選而誤以“九二共識”為檢討對象，否則等於自廢武功，向民進黨的座標移動；而在選票頗有斬獲的民眾黨柯文哲，多年來除了主張“兩岸一家親”外，於選戰期間重申“沒有兩個中國”等，顯示柯亦知兩岸關係的重要性及關鍵所在。



張榮恭所言，點出了台灣2024二合一選舉的一個重要啟示，那就是處理兩岸關係的能力，是台灣藍綠白三個政黨未來發展的重要考驗：



國民黨要鞏固基本盤、強化自身處理兩岸關係的能力，須堅守國共政治基礎，並以此增進台灣年輕人及中間選民的認同與支持，才有未來性。



同樣，民眾黨要鞏固基本盤、證明民眾黨能為台灣年輕人及中間選民謀出路謀發展，從而進一步擴大自己的支持基礎，展現自己有處理兩岸關係的能力、有開啟和深化兩岸交流對話的能力，也是重要關鍵。



而執政的民進黨若不能改弦更張，兩岸關係可能更趨惡化，台灣的政治發展和經濟民生面臨更多的變數與挑戰，斷送很多發展的機遇，台灣今天的“棋子”也不排除成為明日（美國）的“棄子”。

