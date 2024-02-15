台北木柵集應廟　主祀唐代武將張巡、許遠

木柵集應廟內的文昌殿。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月15日電（記者 俞敦平）台灣宮廟是一個反映台灣社會變遷的重要場域，不僅是信仰的寄託，也是政治的舞台。在過去一年的台灣大選中，各黨候選人都積極拜訪全台各地的宮廟，希望獲得神明的庇佑，也藉此拉攏選民的支持。宮廟的重大活動，如祭典、遶境、祈福等，更是候選人們爭相出席，也是電視辯論會之外能讓平常王不見王的候選人們同框出席的唯一場合。



台灣宮廟也是一個記錄台灣歷史變遷的場所，它反映了台灣移民社會的發展歷程。台灣是一個由不同族群組成的移墾社會，這些族群在面對各種困難時，心靈上寄託神明的幫助，將原鄉的神明帶到台灣，建立了各自的族群廟。這些族群廟也成為族群認同和衝突的象徵，不只是移民們的生活中心也往往處在族群衝突的核心。



隨著時代的進步，台灣宮廟也不斷地創新和整合，以適應社會的變化。宮廟不再是單一的族群中心，而是走入社區成為擁有在地特色的多元廟宇，包含了不同的神明與文化。宮廟也不再是封閉的空間，而是開放的平台，與社會各界互動、合作、服務。宮廟更不在拘泥於僵化的傳統，而是活潑的創意，引進了新的元素、技術、活動。台灣的傳統宮廟與人民的生活和地方政治密不可分，是一個值得我們探索、欣賞與珍惜的活故事。



木柵集應廟正是這樣的一個傳統與地方創生融合的台灣傳統宮廟，有著超過130年的歷史，是一座主祀唐代武將張巡、許遠和申國夫人的廟宇，同時為了符合雙忠廟的習俗也有祭拜許遠，是木柵、大文山地區居民的信仰中心之一。張巡和許遠在安史之亂中死守睢陽，壯烈犧牲，後人建廟祭祀，稱張巡為“保儀尊王”，許遠為“保儀大夫”，合稱“雙忠”，又名“尪公”。而申國夫人林氏夫人，也就是張巡的愛妾，傳說她在睢陽城被圍時，為了讓士兵有食物，自己割肉煮湯，因此獲得了道教與當朝皇帝雙封為神，得以上壇接受祭拜。

